صواريخ باليستية تضرب أهداف ثابتة ومتحركة للعدو الافتراضي

العالم - ايران

وفي اليوم الثاني من مناورات الرسول الأعظم المشتركة 17 لحرس الثورة الإسلامية، نفذت عملية صاروخية باليستية استهدفت سفن ومنشآت وقواعد للعدو الافتراضي.

وفي هذه المرحلة من المناورات، أصابت صواريخ باليستية أرض - أرض أهدافاً محددة مسبقاً.كما تم تدمير أهداف عائمة للعدو الافتراضي بإطلاق صواريخ أرض - أرض ومن الساحل إلى البحر.

وجرى تشغيل أنظمة الدفاع الجوي العائمة والساحلية ضد أهداف الطائرات المسيرة للعدو الافتراضي بنجاح.

ومن النشاطات الأخرى لليوم الثاني من المناورات، تنفيذ عمليات اختراق على المستويين العملياتي والاستراتيجي وتنفيذ عمليات في ظروف حرب بيولوجية، وعملية لوحدات الدفاع الجوي في إطار شبكة متكاملة.

وأعلن مساعد قائد حرس الثورة لشؤون العمليات والمتحدث باسم مناورات الرسول الأعظم 17، يوم أمس الاثنين، بدء مناورات الرسول الأعظم 17، وقال، ان هذه المناورات تنفذ من أجل رفع مستوى الجاهزية القتالية لحرس الثورة وتستند إلى محاكاة واحدة من أكثر الخطط الهجومية تقدما في الحروب المركبة والمتشابكة بين الحروب التقليدية وشبه التقليدية والناعمة.

وأضاف: خلال هذا المناورات، ستنفذ القوات البحرية والجو فضاء لحرس الثورة والوحدة السيبرانية الإلكترونية في المنطقة الساحلية لمحافظة هرمزكان وبوشهر وجزء من خوزستان، عمليات هجومية ونفوذ على المستوى الاستراتيجي لتدمير قواعد انطلاق هجوم العدو المفترض.

وتابع المتحدث باسم المناورات: ان منظمة التعبئة ستوفر أيضا القوى البشرية للتعبئة البحرية والقتال البري. وفي هذه المناورات أيضاً، سيتم استخدام بعض الأنظمة والأسلحة التي تم تسليمها حديثاً إلى القوات، بما يتناسب مع تكتيكات المناورات.

وأردف: إن رسالة هذه المناورات هي الدفاع عن الأمن القومي وحمايته والسلام والصداقة والاستقرار لجيراننا. منطقنا الدفاعي هو الأمن والقوة والردع النشط في منطقة الخليج الفارسي.