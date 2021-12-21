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بارجتان مطورتان تدخلان الخدمة في القوة البحرية الايرانية + صور

بارجتان مطورتان تدخلان الخدمة في القوة البحرية الايرانية + صور
الثلاثاء ٢١ ديسمبر ٢٠٢١ - ١٠:٣٨ بتوقيت غرينتش

دخلت البارجتان المطورتان القاذفتان للصواريخ "غرز" و"خنجر" الخدمة في القوة البحرية لجيش الجمهورية الاسلامية الايرانية بعد خضوعهما لعمليات تحديث وتطوير وصيانة اساسية .

العالم - ايران

وجرت المراسم انضمام البارجتين للقوة البحرية صباح اليوم الثلاثاء بحضور قائد القوة البحرية للجيش الايراني الادميرال شهرام ايراني ومساعد رئيس الجمهورية للشؤون العلمية سورنا ستاري.

وخضعت البارجة "غرز" لعمليات تطوير وتحديث لفترة 6 اعوام فيما خضعت البارجة "خنجر" لعمليات تحديث وتطوير لفترة 4 اعوام.

ويبلغ طول كل من البارجتين 50 مترا والعرض 8 امتار والوزن 300 طن ومزودة بصواريخ رادارية متطورة وقذائف مضادة للسطح والجو ورادارات حديثة وصواريخ "سطح-سطح" ومنظومات تشويش وتمويه راداري في البحر.

والبارجتان "غرز" و"خنجر" جاهزتان لاداء مهماتهما في المياه البعيدة والمحيطات والممرات المائية الدولية.

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