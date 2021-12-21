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العراق.. مطالبات بإقالة يونس محمود لمشاركته في مباراة تطبيعية

العراق.. مطالبات بإقالة يونس محمود لمشاركته في مباراة تطبيعية
الثلاثاء ٢١ ديسمبر ٢٠٢١ - ١١:١٧ بتوقيت غرينتش

استنكرت اوساط عراقية، مشاركة اللاعب السابق ونائب رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم، يونس محمود، في مباراة استعراضية جمعت بين "نجوم العرب" و"أساطير العالم"، بسبب وجود مدرب اسرائيلي في المباراة، وطالبت بإقالته ومقاضاته أمام القانون.

العالم-العراق

وعدت اوساط رياضية مشاركة يونس محمود خرقا للموقف العراقي الرسمي والشعبي الرافض لسياسة التطبيع مع العدو الغاصب، في الوقت الذي انسحب فيه ثلاثة لاعبين جزائريين ولاعب مصري بسبب وجود المدرب الاسرائيلي "أفرام غرانت" في مباراة نجوم العرب مع اساطير العالم، فيما فضل يونس محمود نائب رئيس اتحاد الكرة العراقي اداء المباراة واكمالها.

وانسحب ثلاثة لاعبين من الجزائر، وهم رابح ماجر ورفيق حليش ورفيق صايفي، والنجم المصري السابق محمد ابو تريكة من خوض المباراة الاستعراضية احتجاجا على وجود المدرب الاسرائيلي "أفرام غرانت" مديرا فنيا لمنتخب أساطير العالم ووسم علم "الكيان الصهيوني" على قمصان اللاعبين الممثلين لمنتخب اساطير الكرة العالمية.

الوكالة الوطنية العراقية للأنباء

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