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تشاهدون الليلة في بانوراما..

هل تفجّر قضية الأسرى الفلسطينيين صراعاً مع الإحتلال..والتصعيد الروسي الغربي أسبابه وآفاقه

هل تفجّر قضية الأسرى الفلسطينيين صراعاً مع الإحتلال..والتصعيد الروسي الغربي أسبابه وآفاقه
الثلاثاء ٢١ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٦:١٤ بتوقيت غرينتش

يناقش بانوراما في ملفه الاول لهذه الليلة تأكيد مؤسسات حقوقية مختصة بشؤون الأسرى الفلسطينيين، أن حالة من التوتر الشديد سادت سجون الاحتلال كافة، وسط إغلاق لجميع الأقسام.

العالم - بانوراما

وقال مكتب إعلام الأسرى، انه قد انقطع التواصل مع أسرى قسم اثني عشر في سجن نفحة.

من جهتها اكدت حركة حماس ان استفزاز كيان الاحتلال الاسرائيلي للأسرى هو استفزاز للمقاومة الفلسطينية.

وفي ملف بانوراما الثاني نتناول: تعهد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالرد عسكريا - تقنيا إذا لم يضع خصومه الغربيون حدا لسياستهم العدائية.

من جهته صرح وزير الدفاع سيرغي شويغو بأن شركات عسكرية أمريكية خاصة تحضر لاستفزازات باستخدام مواد كيميائية في منطقة النزاع بدونباس شرق أوكرانيا.

ويستمر التوتر السياسي والميداني بين موسكو والغرب في وقت تتحدث فيه مصادر غربية عن قرب وقوع عملية عسكرية روسية في الشرق الاوكراني.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.

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تشاهدون الليلة في بانوراما.. هل تفجّر قضية الأسرى الفلسطينيين صراعاً مع الإحتلال..والتصعيد الروسي الغربي أسبابه وآفاقه

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