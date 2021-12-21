هل تفجّر قضية الأسرى الفلسطينيين صراعاً مع الإحتلال..والتصعيد الروسي الغربي أسبابه وآفاقه

العالم - بانوراما

وقال مكتب إعلام الأسرى، انه قد انقطع التواصل مع أسرى قسم اثني عشر في سجن نفحة.

من جهتها اكدت حركة حماس ان استفزاز كيان الاحتلال الاسرائيلي للأسرى هو استفزاز للمقاومة الفلسطينية.

وفي ملف بانوراما الثاني نتناول: تعهد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالرد عسكريا - تقنيا إذا لم يضع خصومه الغربيون حدا لسياستهم العدائية.

من جهته صرح وزير الدفاع سيرغي شويغو بأن شركات عسكرية أمريكية خاصة تحضر لاستفزازات باستخدام مواد كيميائية في منطقة النزاع بدونباس شرق أوكرانيا.

ويستمر التوتر السياسي والميداني بين موسكو والغرب في وقت تتحدث فيه مصادر غربية عن قرب وقوع عملية عسكرية روسية في الشرق الاوكراني.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.