بدء الاتصالات بين روسيا وأميركا حول الضمانات الأمنية

العالم ـ أوروبا

وقال المفاوض الأمني الروسي البارز "كونستانتين جافريلوف" إن موسكو لم تقرر الخطوات التي ستتخذها إذا رفض حلف شمال الأطلسي بقيادة واشنطن بحث الأمر، لكن بروكسل تدرك أن موسكو تأخذ الأمر على محمل الجد.

وكانت موسكو قد طلبت ضمانات بعدم توسيع حلف الناتو حدوده الى أوكرانيا أو نشر قوات أو أسلحة هناك رغم تطلع كييف الانضمام الى الحلف.

وأكد الرئيس فلادمير بوتين أن بلاده تريد من الغرب ضمانات أمنية طويلة الأمد وليس وعودا شفهية، وقال إن موسكو لا تطالب بشروط خاصة بها، لكنها سترد بقسوة على أي خطوات عدائية.

وأعرب بوتين عن قلقه إزاء مناورات حلف الناتو قرب حدود بلاده، ونشر الدرع الصاروخية الأميركية شرق أوروبا، وقال إن روسيا لا تطالب بوضع أمني خاص بها، بل بأمن عام موحد.

وألقى بوتين باللوم على الغرب في تصعيد التوترات في أوروبا، وقال إن موسكو سترد بشكل كاف على أي عدوان غربي.