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تحرك فلسطيني على كافة المستويات لمواجهة إجراءات الاحتلال

تحرك فلسطيني على كافة المستويات لمواجهة إجراءات الاحتلال
الثلاثاء ٢١ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٣:١٦ بتوقيت غرينتش

اعلن وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي، إن اجتماع منظمة التعاون الإسلامي اعتمد وبالإجماع مشروع قرار تقدمت به فلسطين بعنوان "إسلام أباد بشأن فلسطين ومدينة القدس" ما يؤكد على أن الدول الإسلامية لا تزال تعتبر القضية الفلسطينية القضية المركزية لكل الدول الأعضاء في المنظمة.

العالم - فلسطين

وأكد المالكي في حديث لإذاعة "صوت فلسطين" اليوم الثلاثاء، أن هناك متابعة دقيقة لكافة الإجراءات والسياسات الإسرائيلية بحق المواطنين وأراضيهم وممتلكاتهم على المستويات والمحافل كافة، خاصة بعد الإعلان عن تعليمات جديدة لجنود الاحتلال لإطلاق النار على الشبان، حيث تم إدانة ذلك وإصدار تعليمات لكافة سفراء دولة فلسطين بالخارج لإثارة الموضوع والمطالبة بمواقف واضحة علنية تدين هذه السياسات.

وأضاف المالكي أنه تم التحرك بالأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان واليونسكو وغيرها من المنظمات الأممية للتحرك وتحمل مسؤولياتها حيال الموضوع، إلى جانب التباحث مع سفيرة دولة فلسطين المعتمدة لدى الجنائية الدولية لرفع تقرير بالخصوص ومطالبتها باتخاذ خطوات عملية وسريعة.

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