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شاهد .. ما هي تحضيرات ليلة يلدا التراثية في ايران؟

الثلاثاء ٢١ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٦:٥٩ بتوقيت غرينتش

استضاف برنامج صباح جديد على شاشة قناة العالم الإخبارية علي قاسملو مزارع رمان وفرزاد حيدري حلواني للتعرف على كيفية عملهما في زرع الرمان وصنع الحلوى.

العالم - خاص العالم

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