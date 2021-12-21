الثلاثاء ٢١ ديسمبر ٢٠٢١
٠٧:٤٧ GMT
فارسی
البث المباشر

الرئيس الإيراني يبعث رسالة تعزية بمناسبة استشهاد السفير إيرلو

الرئيس الإيراني يبعث رسالة تعزية بمناسبة استشهاد السفير إيرلو
الثلاثاء ٢١ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٧:٤٤ بتوقيت غرينتش

عبر الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في رسالة عن تعازيه باستشهاد الدبلوماسي المجاهد حسن إيرلو، سفير جمهورية إيران الإسلامية لدى اليمن.

العالم - إيران

وعبر إبراهيم رئيسي في هذه الرسالة عن تعازيه باستشهاد الدبلوماسي المجاهد والشقيق لشهيدين، سفير جمهورية إيران الإسلامية في اليمن الحاج حسن إيرلو.

وأعلنت طهران صباح اليوم استشهاد السفير الإيراني لدى اليمن حسن ايرلو متأثرا بإصابته بفيروس كورونا، وقالت إن السفير (ايرلو) عاد الى طهران في وضع صحي غير مناسب بسبب عدم تعاون بعض الدول.

ونعى المتحدث باسم الخارجية الايرانية سعيد خطيب زاده الراحل ووصفه بالشهيد باعتبار انه كان مصابا بهجوم كيمياوي ايام الحرب المفروضة على ايران، وقال ان السفير حسن ايرلو اصيب بفيروس كورونا في محل مهمته في صنعاء باليمن، وعاد إلى البلاد في ظروف غير مواتية بسبب التعاون المتأخر من بعض الدول لنقله من صنعاء الى طهران، واشار الى انه على الرغم من الاجراءات الطبية واتباع جميع مراحل العلاج لتحسين حالته الصحية، الا انه فارق الحياة.

روابط ذات صلة

قائد الحرس الثوري يعزي باستشهاد الشهيد حسن إيرلو

أميرعبداللهيان: 'إيرلو' كان من أنصار الحل السياسي للأزمة في اليمن + صور

ما قصة بشارة الشهيد قاسم سليماني للشهيد حسن إيرلو؟

بالفيديو.. مراسم تشييع السفير حسن إيرلو في طهران

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

ليبيا.. الإعلان عن تحرير 1300 مصري في حملة أمنية واسعة

العراق: اخلاء قاعدة حرير من القوات التحالف الامريكي

الجزائر...توقيف 4 مغاربة في عين الدفلى

الرئيس الإيراني يبعث رسالة تعزية بمناسبة استشهاد السفير إيرلو

11 مطلوبا هاربا من القضاء المصري في قضية التخابر

عميد خبراء المياه الاردني يفضح المستور ويعري اتفاق دبي التطبيعي