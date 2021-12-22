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المعارضة التركية: ذهاب الأتراك إلى صناديق الاقتراع هو الحل الوحيد

المعارضة التركية: ذهاب الأتراك إلى صناديق الاقتراع هو الحل الوحيد
الأربعاء ٢٢ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠١:٥٩ بتوقيت غرينتش

أكد نائب رئيس حزب "الشعب الجمهوري" والمتحدث باسمه فائق أوزتراك، أن "الانتخابات المبكرة هي الحل للخروج من الأزمات التي تمر بها تركيا".

العالم-تركيا

وقال إن "البلدان ذات الاقتصادات المشابهة لتركيا قد زادت أو تستعد لزيادة أسعار الفائدة"، موضحا أنه "في الوقت الحالي، أهم شيء بالنسبة للاقتصاد التركي هو إنهاء الإفراط في تقلب سعر الصرف وعدم الاستقرار في الاقتصاد".

وأضاف: "يجب أن يرفع أردوغان يده ويصمت، لكن هذا لا يكفي لاستعادة الثقة المفقودة في البلاد، ويجب فتح صندوق الاقتراع أمام الأمة لأنه هو الحل الوحيد".

وتابع: "المشاكل كبيرة للغاية. أمتنا الآن تنتظر بلوغ صندوق الاقتراع في أقرب وقت ممكن.. لا توجد طريقة أخرى للتغلب على الأزمة، وصندوق الاقتراع هو التدخل الأكثر فاعلية لكل من سوق الصرف الأجنبي وسعر الفائدة".

وتطالب أحزاب المعارضة في تركيا بشكل متزايد بعقد انتخابات مبكرة بينما يصر الرئيس رجب طيب أردوغان على الرفض، في ظل تأثير الأزمة الاقتصادية بشكل كبير على شعبيته.

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المعارضة التركية: ذهاب الأتراك إلى صناديق الاقتراع هو الحل الوحيد

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