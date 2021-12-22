العالم - الأردن

وقال العبادي في مقابلة مع تلفزيون "ون تي في": "إذا كانت الإمارات تريد أن تدفع المال من أجلنا كأردنيين فلماذا لا تقوم بتحلية مياه البحر الأحمر؟"، متسائلا: "لماذا تقوم الإمارات بتزويجي زواجا عرفيا وعهريا للاحتلال؟"، على حد وصفه.

وتابع: "الاتفاقيات مع الاحتلال الإسرائيلي لم تعد مجرد عبء، بل تشكل خطورة على الأردن"، مضيفا أن "الأوضاع بخصوص صفقة القرن لم تتغير بذهاب دونالد ترامب وجاريد كوشنر، باستثناء أن جو بايدن وجون كيري أصبحا أصحاب قرار".

وأعرب العبادي عن تأييده المطلق لتصريحات رئيس الوزراء الأردني الأسبق طاهر المصري، في ما يتعلق بالمخاطر المحدقة بالأردن من جانب الاحتلال الإسرائيلي. وقال إنني "أؤيد بكل جوارحي ما قاله المصري بخصوص الهوية الجامعة"، معتبرا أن "المنادين بالهوية الجامعة هم أنفسهم المنادون بالعقد الاجتماعي قبل عدة أعوام في الأردن".