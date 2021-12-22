الأربعاء ٢٢ ديسمبر ٢٠٢١
٠٧:٣٩ GMT
فارسی
البث المباشر

سياسي أردني يصف اتفاق الطاقة مع الاحتلال بـ"الزواج العرفي"

سياسي أردني يصف اتفاق الطاقة مع الاحتلال بـ
الأربعاء ٢٢ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٦:٣١ بتوقيت غرينتش

وصف السياسي الأردني ممدوح العبادي، ما حصل في اتفاقية الطاقة مع الاحتلال الإسرائيلي، بأنها محاولة إماراتية لما وصفها بـ"التزويج العهري والعرفي".

العالم - الأردن

وقال العبادي في مقابلة مع تلفزيون "ون تي في": "إذا كانت الإمارات تريد أن تدفع المال من أجلنا كأردنيين فلماذا لا تقوم بتحلية مياه البحر الأحمر؟"، متسائلا: "لماذا تقوم الإمارات بتزويجي زواجا عرفيا وعهريا للاحتلال؟"، على حد وصفه.

وتابع: "الاتفاقيات مع الاحتلال الإسرائيلي لم تعد مجرد عبء، بل تشكل خطورة على الأردن"، مضيفا أن "الأوضاع بخصوص صفقة القرن لم تتغير بذهاب دونالد ترامب وجاريد كوشنر، باستثناء أن جو بايدن وجون كيري أصبحا أصحاب قرار".

وأعرب العبادي عن تأييده المطلق لتصريحات رئيس الوزراء الأردني الأسبق طاهر المصري، في ما يتعلق بالمخاطر المحدقة بالأردن من جانب الاحتلال الإسرائيلي. وقال إنني "أؤيد بكل جوارحي ما قاله المصري بخصوص الهوية الجامعة"، معتبرا أن "المنادين بالهوية الجامعة هم أنفسهم المنادون بالعقد الاجتماعي قبل عدة أعوام في الأردن".

كلمات دليلية :

روابط ذات صلة

عميد خبراء المياه الاردني يفضح المستور ويعري اتفاق دبي التطبيعي

إلى أين وصل مشروع الناقل الوطني للمياه في الأردن؟

احتجاجات في الأردن ضد اتفاقية المياه - الكهرباء مع الإحتلال

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

اصابة 22 شخصا اثر اصطدام بين قطاري مترو بين طهران وكرج

الاسيرات الفلسطينيات في خطر، والسفير الإيراني يذهب ضحية معاناة اليمن

شاهد: لبنان يحمّل غوتيريش ردع الاحتلال واطماعه

نائب يقاضي الرئيس التونسي قيس سعيد بتهمة “الخيانة العظمى”

قبل يومين من موعد الانتخابات في ليبيا.. المنفي والسيسي يتفقان على التنسيق بالمستجدات الليبية

قاليباف يعزي باستشهاد السفير الإيراني لدى اليمن