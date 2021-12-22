روسيا: أميركا تحضّر لاستفزازات كيميائية في شرق أوكرانيا

العالم - روسيا

وقال شويغو خلال اجتماع موسع لقيادة وزارة الدفاع في موسكو يوم الثلاثاء، إنه تم التأكد من وجود أكثر من 120 عنصرا من الشركات العسكرية الخاصة الأمريكية في بلدتي أفدييفكا وبريزوفسكويه في مقاطعة دونيتسك الأوكرانية.

وأضاف شويغو إن الجيش الأميركي يقوم بتعزيز وجوده العسكري المتقدم على الحدود الروسية، وقام بنشر نحو 8000 عسكري من عناصره في أوروبا الشرقية. ووفقاً للوزير، تم تشكيل لواء «متعدد الوظائف، يملك في تسليحه منظومة صاروخية ضاربة».

وأكد أن عدد الهجمات التي يشنها العسكريون الأوكرانيون على دونباس وعلى مواقع الميليشيا الشعبية في جمهوريتَي دونيتسك ولوغانسك، لا ينخفض. وشدد على أن هذه الاعتداءات تدفع قوات هاتين الجمهوريتين غير المعترف بهما إلى الرد.

في السياق نفسه، رأى شويغو أن شركات عسكرية أميركية خاصة تحضِّر لاستفزازات باستخدام مواد كيميائية في منطقة النزاع بدونباس شرق أوكرانيا. وقال إنه تم التأكد من وجود أكثر من 120 عنصراً من الشركات العسكرية الخاصة الأميركية في بلدتَي أفدييفكا وبريزوفسكويه في مقاطعة دونيتسك الأوكرانية.

وأوضح أن أفراد هذه الشركات يجهّزون مواقع إطلاق النار في المباني السكنية والمرافق العامة، كما أنهم يدرّبون قوات العمليات الخاصة الأوكرانية والجماعات المسلحة المتطرفة على تنفيذ أعمال قتالية نشطة.

أما بالنسبة إلى الوجود الروسي في سوريا، فأكد شويغو أن «جيشنا تصرف بكرامة، كما يليق بالجنود الروس، في سوريا. وإن وجودهم، ومساعدتهم للسكان المدنيين في حل المشاكل الإنسانية أسهم بشكل ملموس في تعزيز الاستقرار داخل الجمهورية السورية».

وقدمت روسيا المساعدة إلى القيادة السورية في حل المشكلة جنوب البلاد، «وبمشاركة مباشرة من مستشارينا، تمكنّا من تجنب إراقة الدماء وتحقيق الاستقرار في الوضع في محافظة درعا». وأعلنت أنه تم الانتهاء من العمل في مطار حميميم لزيادة المدرج الغربي.

على صعيد آخر، رأى شويغو أنه «منذ أكثر من عام، ساعد حفظة السلام لدينا في تثبيت الاستقرار في ناغورني كاراباخ. وبفضل الجهود المبذولة، تحسنت الحالة الإنسانية إلى حد كبير، وتم تطهير أراضي عدد من المقاطعات، وإصلاح مرافق البنية التحتية الاجتماعية، والحفاظ على الآثار التاريخية والثقافية».

وأكد أن الوحدة الروسية ستواصل مهامها هناك، بعدما نجحت في وقف إطلاق النار وتثبيت السلام والأمن.