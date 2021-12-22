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الديوان الملكي السعودي ينعى أميرا من العائلة الحاكمة

الديوان الملكي السعودي ينعى أميرا من العائلة الحاكمة
الأربعاء ٢٢ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٧:٤٢ بتوقيت غرينتش

نعى الديوان الملكي السعودي إضافة إلى عدة أمراء ونشطاء في "تويتر"، "نهار بن سعود بن عبد العزيز"، الابن الرابع والأربعين للملك الراحل سعود بن عبد العزيز.

العالم - السعودية

وأعلن بيان للديوان الملكي السعودي وفاة "نهار بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود"، مشيرا إلى أن الصلاة عليه ستجري، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبد الله في مدينة الرياض.

يشار إلى أن "نهار بن سعود بن عبد العزيز" هو الابن الرابع والأربعون لملك السعودية الثاني، "سعود بن عبد العزيز آل سعود"، وهو متزوج من "مها بنت عبد العزيز بن عبد الله بن حلوي بن تركي آل سعود"، وهي ابنة عمته "دليل بنت عبد العزيز".

وتقول المعلومات المتوفرة عن الأمير السعودي الراحل إنه كان مديرا وشريكا مؤسسا في شركة "مسند للتجارة والمقاولات السعودية"، وله فيها حصة نسبتها 50% من رأسمالها.

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الديوان الملكي السعودي ينعى أميرا من العائلة الحاكمة

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