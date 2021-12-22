حماس: سنعمل على إنجاح مؤتمر الجزائر للفصائل الفلسطينية

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جاء ذلك في تصريح من أبو زهري للأناضول، على هامش مشاركته في ندوة نقاش حول القضية الفلسطينية نظمتها صحيفة “الحوار” الجزائرية (خاصة) بالعاصمة.

وأضاف القيادي في الحركة: “رحبنا ونؤكد على ترحيبنا بإعلان السيد الرئيس عبد المجيد تبون عن عقد ندوة للفصائل الفلسطينية على أرض الجزائر”.

وتابع: “سنعمل على إنجاح هذه الندوة بكل الجهود الممكنة وسنتابع مع جهات الاختصاص كل الترتيبات التي ستضمن إنجاحها”.

وعقب استقباله نظيره الفلسطيني محمود عباس، في 8 ديسمبر/ كانون أول الجاري، أعلن تبون التحضير لعقد مؤتمر جامع في بلده للفصائل الفلسطينية “قريبا”.

والثلاثاء صرح أبو زهري، لإذاعة الجزائر الدولية: “نؤكد على أهمية انعقاد اللقاء الفلسطيني في الجزائر، والأهم من ذلك إعطاء الكثير من الزخم للدور الجزائري في القضية الفلسطينية، في ظل ما نشاهده من هرولة وتطبيع مع الاحتلال بشكل يهدد أمن المنطقة”.

وأردف: “حريصون على أن نأتي ونتحاور على أرض الجزائر، ونستفيد من الغطاء الجزائري الذي يقف على مسافة واحدة من الجميع لتجاوز الاختلال الداخلي”.

ومنذ صيف 2007، تعاني الساحة الفلسطينية من انقسام سياسي وجغرافي، حيث تسيطر حركة “حماس” على قطاع غزة، بينما تُدار الضفة الغربية من جانب حكومة شكلتها حركة “فتح” بزعامة محمود عباس.

وأشار أن الفصائل الفلسطينية اتفقت في لقاءات عديدة على خارطة طريق، عنوانها الانتخابات، ببرنامج محدد يبدأ بانتخاب مجلس تشريعي، ثم الرئاسة (رئاسة الدولة) ثم مجلس منظمة التحرير.