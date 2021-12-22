حماس: تصريحات منصور عباس انحياز فاضح للرواية الصهيونية

العالم-فلسطين

وقالت الحركة، في بيان: "إنَّ تصريحات منصور تمثل مخالفة صريحة لموقف الإجماع الوطني الفلسطيني الرّافض والمندّد بها".

وأضافت "مثل هذه التصريحات هي إقرار واضح لقانون (القومية) العنصري المرفوض، الذي أقرَّته المؤسسات الصهيونية، وانحراف خطير نحو مواقف اليمين الصهيوني المتطرّف".

وأكدت الحركة أن "شعبنا الفلسطيني بكلّ مكوّناته وأطيافه، سيظل ثابتًا على أرضه التاريخية، رافضًا التنازل عن شبر منها، مدافعًا عن هويتها العربية والإسلامية، مقاومًا الوجود الصهيوني فيها".

وشددت "حماس" على أنه "لن يلتفت شعبنا لمحاولات تبهيت الصراع بين شعبنا الأصيل، صاحب الأرض والتاريخ، وبين المستعمر الصهيوني الطارئ الغريب".

وأكد زعيم حزب "القائمة العربية الموحدة" في كنيست الإحتلال منصور عباس ،امس الثلاثاء، تبنيه "قانون القومية" قائلا، إن "إسرائيل دولة يهودية وستبقى كذلك".

ولم يسبق لنائب عربي في الكنيست أن أدلى بمثل هذا التصريح، إذ يرفض الفلسطينيون مطلب الاحتلال الاعتراف بها كـ”دولة يهودية”، تمسكا بحقوق العرب داخل الاراضي المحتلة، بجانب حق عودة اللاجئين.

وينص "قانون القومية" على أن "إسرائيل الدولة القومية للشعب اليهودي"، علما أن الاحتلال يرفض تعيين حدودها.