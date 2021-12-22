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الإطار التنسيقي يكشف نتائج مباحثاته مع الاحزاب الكردية في العراق

الإطار التنسيقي يكشف نتائج مباحثاته مع الاحزاب الكردية في العراق
الأربعاء ٢٢ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٥:٥٧ بتوقيت غرينتش

كشف الإطار التنسيقي، يوم الأربعاء، عن نتائج مباحثات وفده برئاسة نوري المالكي رئيس ائتلاف دولة القانون، مع الحزبين الرئيسيين في كردستان، الديمقراطي والاتحاد الوطني، وذلك خلال زيارته الحالية إلى أربيل.

العالم - العراق

وقال القيادي في تحالف الفتح، المنضوي في الإطار، محمد الغبان، "وجدنا رؤى مشتركة على ضرورة التفاهم بين القوى السياسية والتوافق على إدارة الدولة في المرحلة القادمة بما يحقق الاستقرار وانبثاق حكومة فاعلة قادرة على مواجهة التحديات وتخطي الأزمات وتقديم الخدمات".

وأضاف الغبان: وجدنا أيضاً أن "مفهوم الأغلبية الحاكمة والأقلية المعارضة في الأنظمة الديمقراطية الناجعة مازال بعيدا عن الواقع العراقي ولا يفضي إلى الاستقرار والتوازن في العملية السياسية، وخيار المعارضة وعدم المشاركة في الحكومة هو أمر اختياري لمن يريد أن يختاره دون أن يفرض عليه".

وأشار إلى أن "الحزبين الكرديين الرئيسيين سيشكلان وفداً مشتركاً للتباحث مع جميع الأطراف للتوصل إلى تفاهمات مشتركة مع جميع الأطراف".

ورأس وفد الإطار التنسيقي رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي الذي وصل صباح اليوم، إلى محافظة أربيل . وبحث مسعود بارزاني، مع رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي ضرورة اعادة النظر بنظام الحكم في العراق، وأكدا على "مبدأ الشراكة والتوافق والتوازن".

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