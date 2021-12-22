مرتزقة القوات التركية يسرقون أشجار الزيتون في عفرين

العالم - سوريا

وذكرت وكالة سانا سانا أن مرتزقة القوات التركية من الإرهابيين سرقوا محصول الزيتون في قريتي شيخ الحديد وبعدنلي بمنطقة عفرين بالريف الشمالي بعد منع أصحابها من جنيه وطردهم تحت تهديد السلاح كما فرضوا أتاوات مالية على أصحاب معاصر الزيتون في المنطقة.

وأشارت المصادر إلى أن إرهابيي ما يسمى “اللواء 112” التابع للقوات التركية استولوا على مئات من أشجار الزيتون وقطعوا العديد منها في قرية بعدنلي بتسهيل من سلطات النظام التركي تمهيداً لنقلها إلى الأراضي التركية وبيعها لسماسرة وتجار أتراك يعملون في تجارة الخشب.

وجددت المصادر تحذيرها من كارثة بيئية واقتصادية جراء مواصلة الإرهابيين قطع الأشجار الأمر الذي يؤدي إلى فقدان الكثير من المواطنين مصدر دخلهم الرئيسي ودفعهم إلى النزوح عن مناطقهم من جهة والقضاء على الغطاء النباتي في المنطقة من جهة ثانية.