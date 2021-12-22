الأربعاء ٢٢ ديسمبر ٢٠٢١
٠٧:٥٣ GMT
فارسی
البث المباشر

مرتزقة القوات التركية يسرقون أشجار الزيتون في عفرين

مرتزقة القوات التركية يسرقون أشجار الزيتون في عفرين
الأربعاء ٢٢ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٧:٠٣ بتوقيت غرينتش

واصل مرتزقة القوات التركية من التنظيمات الإرهابية سرقة محصول الزيتون وقطع عشرات الاشجار وفرض أتاوات على أصحاب الأراضي الزراعية ومعاصر الزيتون في القرى المحتلة بمنطقة عفرين بريف حلب الشمالي.

العالم - سوريا

وذكرت وكالة سانا سانا أن مرتزقة القوات التركية من الإرهابيين سرقوا محصول الزيتون في قريتي شيخ الحديد وبعدنلي بمنطقة عفرين بالريف الشمالي بعد منع أصحابها من جنيه وطردهم تحت تهديد السلاح كما فرضوا أتاوات مالية على أصحاب معاصر الزيتون في المنطقة.

وأشارت المصادر إلى أن إرهابيي ما يسمى “اللواء 112” التابع للقوات التركية استولوا على مئات من أشجار الزيتون وقطعوا العديد منها في قرية بعدنلي بتسهيل من سلطات النظام التركي تمهيداً لنقلها إلى الأراضي التركية وبيعها لسماسرة وتجار أتراك يعملون في تجارة الخشب.

وجددت المصادر تحذيرها من كارثة بيئية واقتصادية جراء مواصلة الإرهابيين قطع الأشجار الأمر الذي يؤدي إلى فقدان الكثير من المواطنين مصدر دخلهم الرئيسي ودفعهم إلى النزوح عن مناطقهم من جهة والقضاء على الغطاء النباتي في المنطقة من جهة ثانية.

روابط ذات صلة

صباغ يشدد على أهمية توطيد العلاقات مع موسكو

استشهاد 3 سوريين بقصف تركي لبلدة أبو راسين

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

ترواح بين "الآن" وبين "3 الى 5" سنوات جنرالات "إسرائيل" وجدل الوقت الذي يحتاجوه لمهاجمة إيران!

في البيت الابيض.. خطة بايدن"لإعادة البناء"..هل تهدم بيت الحزب الديمقراطي؟

دعوات حقوقية بالتحقيق الجنائي حول قضية استشهاد اللداوي

فتح: تهديدات الاحتلال لن ترعب شعبنا

صوافطة: الاعتقال السياسي جريمة إنسانية ويتعارض مع القوانين

اتفاق تركي قطري على تشغيل مطار كابول