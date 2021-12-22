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فتح: تهديدات الاحتلال لن ترعب شعبنا

فتح: تهديدات الاحتلال لن ترعب شعبنا
الأربعاء ٢٢ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٧:٢٢ بتوقيت غرينتش

قالت حركة فتح – إقليم نابلس- أن التهديدات التي يطلقها المستوطنون وجيش الاحتلال بالاعتداء على قرية برقة لن ترعب أبناء شعبنا بل ستزيدهم إصرارا على الدفاع عن مقدراته.

العالم-فلسطين

وشددت الحركة أن قرارها بإشعال ميادين المواجهة مع الاحتلال ومستوطنيه قد اتخذ وكافة كوادر الحركة في مختلف المناطق التنظيمية سيحرسون ويدافعون عن قرانا ومخيماتنا ومدننا بكل السبل المتاحة.

وأهابت الحركة في بيان صدر عنها، اليوم الأربعاء، أن مستوطني الاحتلال لابد أن يتذكروا جيدا السنوات التي عاشوا فيها بجحورهم وحظر عليهم الخروج منها وأن استفزازاتهم لن تقودهم الا لنفس المصير.

وكانت حركة فتح قد أصدرت تعميما لكافة كوادرها والفعاليات الوطنية والشعبية إلى اسناد أبناء الشعب الفلسطيني في بلدة برقة والتواجد هناك للتصدي لجيش الاحتلال وقطعان مستوطنيه الذين اطلقوا تهديدات بالهجوم على القرية يوم غد الخميس.

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