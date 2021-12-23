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صحيفة إسرائيلية: حزب الله يمتلك 2000 طائرة مسيّرة

صحيفة إسرائيلية: حزب الله يمتلك 2000 طائرة مسيّرة
الخميس ٢٣ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٢:٤٧ بتوقيت غرينتش

أفادت صحيفة "جيروزاليم بوست" الصهيونية بأن "حزب الله" اللبناني "يمتلك حوالي 2000 طائرة من دون طيار، بعضها مطور في إيران وبعضها الآخر صنّعها الحزب بنفسه".

العالم - لبنان

وأشارت الصحيفة إلى أن "الحزب يستخدم هذه الطائرات منذ تسعينات القرن الماضي، واستخدم بعضها في سوريا، وضد إسرائيل".

وأكدت أنه "حتى قبل الحرب الإسرائيلية الثانية على لبنان في عام 2006، سبق للحزب إطلاق طائرات دون طيار باتجاه إسرائيل، فيما أطلق أثناء الحرب نفسها عدة طائرات ضاربة دون طيار باتجاه إسرائيل".

وتابعت أنه "سبق للحزب أن أطلق مثل هذه الطائرات في شهر أكتوبر 2012، وصلت إلى منطقة النقب في الجنوب الإسرائيلي قبل أن تعترضها طائرات سلاح الجو الإسرائيلي".

ولفتت إلى أن الحزب "امتلك 200 طائرة دون طيار إيرانية الصنع، حتى عام 2013، وبمرور الوقت، وبمساعدة إيرانية، زاد الحزب اللبناني أعداد هذه الطائرات بشكل كبير".

وتوقعت أن يستخدم "حزب الله" هذه الطائرات "بشكل كاميكازي (انتحاري)، في هجمات على أهداف استراتيجية تابعة للجيش الإسرائيلي".

وأكدت أن الحزب "نجح في تطوير نماذج مختلفة من الطائرات دون طيار، مثل "شاهد" و"صامد" و"مهاجر" (KAS-04) فضلا عن امتلاكه العشرات من الطائرات المسيرة المدنية الأصغر التي تصنعها الصين، ويمكن استخدامها في تصوير وحمل وإلقاء القنابل".

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صحيفة إسرائيلية: حزب الله يمتلك 2000 طائرة مسيّرة

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