أبرز عناوين الصحف الايرانية لصباح اليوم الخميس 23 ديسمبر 2021

اطلاعات ..

رئيس السلطة القضائية .. إيران ستستخدم كل السبل القانونية لملاحقة الذين يقفون وراء إغتيال الفريق سليماني

جمهوري اسلامي ..

إستشهاد فتى فلسطيني برصاص الإحتلال بالضفة , والأمم المتحدة تحذر من تبعات إستمرار الإستيطان

خراسان ..

الرئيس التشيلي الجديد .. "إسرائيل " مجرمة ومسؤولة عن إرتكاب مذابح وجرائم إبادة ضد الفلسطينيين

سياست روز ..

رئيس تحالف الفتح يتحدث عن تقديم أدلة جديدة للمحكمة الفدرالية بالعراق بشأن حدوث تلاعب بالإنتخابات

آرمان ملي ..

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يشدد على عدم تراجع موسكو عن موقفها بشان أوكرانيا

عصر ايرانيان ..

وزير الخارجية الروسي ينوه لمحاولات القوى الغربية بفيينا قلب الحقائق حول الإتفاق النووي

جوان ..

صنعاء تؤكد أن مماطلات التحالف السعودي وراء إستشهاد السفير الإيراني

ابتكار ..

دراسة أمريكية تعترف بقدرات حركة أنصار الله اليمنية وتحذر من هزيمة مرتقبة للتحالف السعودي

ابرار..

قائد القوات البرية لحرس الثورة .. طائراتنا المسيرة قادرة على تدمير أي هدف

ايران ..

خروج القوات الأمريكية المقاتلة من قاعدة أربيل بشمال العراق, وشكوك حول عملية إعادة إنتشار

كيهان ..

محافل إعلامية أمريكية تزيح الستار عن دور إماراتي في إغتيال جمال خاشقجي

رسالت ..

جنرالات صهاينة يحذرون من مواجهة الكيان "الإسرائيلي" لتسونامي صواريخ بأية حرب قد يشنها بالمنطقة ..

أهم مقالات الصحف الايرانية اليوم الخميس

قدس ..

صحيفة قدس كتبت في مقالها ( المحتل لن يذهب ) ..هناك انباء متضاربة عن خروج قوات امريكية من قواعد لها بالعراق تطرح احتمال وجود سيناريو اعادة انتشار للتواجد العسكري الامريكي. نعم قيادة العمليات العسكرية المشتركة في العراق اعلنت عن خروج ما تسميه واشنطن بالقوات الامريكية المقاتلة من قاعدتي عين الاسد غرب العراق والحرير في اربيل بالشمال , ولكن ..( محافل عراقية تؤكد وجود أحد عشر موقعا عسكريا أمريكيا أصغر من هاتين القاعدتين في ست محافظات عراقية ) .

وليس من الواضح ابدا اين توجهت هذه القوات الامريكية المقاتلة بعد خروجها من قاعدتي عين الاسد و الحرير , وهل اعيد نشرها في تلك المواقع ام في مناطق الحدود العراقية السورية وكما ذكرت بعض التقارير .

ان ما يحدث على صعيد خروج القوات الامريكية من هاتين القاعدتين يشبه عملية اعادة انتشار للالتفاف على قرار البرلمان العراقي ولخداع الراي العام في العراق , في اطار سيناريو لتغيير يافطة مهام القوات الامريكية بشكل ظاهري من قتالية الى استشارية وتدريبية ,وهذا يعني بقاء الاحتلال والمحتل .

جوان ..

في السياق ذاته كتبت صحيفة جوان في مقالها ( إعادة إنتشار للقوات الأمريكية تحت يافطة الخروج )..بغداد وواشنطن اعلنتا عن خروج القوات الامريكية المقاتلة من قاعدتي عين الاسد والحرير في العراق وتسليمهما للقوات العراقية, وكل ذلك جيد ولكن هناك مؤشرات تقول ...

( إن خروج القوات الإمريكية من قاعدتي عين الأسد والحرير لا يعني بالضرورة نهاية للتواجد العسكري الأمريكي في العراق ) .

فهذه المؤشرات ومن بينها وجود العديد من المواقع العسكرية لامريكية الاخرى في العراق وكذلك وجود غموض كبير حول وجهة القوات الامريكية بعد خروجها من تلك القاعدتين , تعزز الشكوك القائلة بان هناك عملية اعادة انتشار عسكري امريكي وليس خروجا واقعيا من الاراضي العراقية .وبصورة عامة هناك ضبابية كثيفة تلف الموضوع كله الامر الذي ضاعف من التحذيرات التي تطلقها قوى المقاومة العراقية من مغبة بقاء اية قوات امريكية.

اطلاعات ..

صحيفة اطلاعات كتبت في تقريرها(أمريكا تنشر مقاتلات اف-35 بأوروبا) ..في تصعيد خطير جديد في المسرح الاوروبي اعلنت وزارة الدفاع الامريكية عن نشر مقاتلات اف-35 الاستراتيجية في قواعد لها ببريطانيا وبلدان اوروبية اخرى .

( إن هذا التطور يعكس واقع تفاقم الأجواء بين روسيا والقوى الغربية حول أوكرانيا وقضايا الأمن بأوروبا ) وهي اجواء تجسدت في تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الاخيرة والتي قال فيها ان موسكو لن تتراجع عن موقفها في الازمة مع اوكرانيا ملوحا في نفس الوقت من ان بلاده سترد على اية استفزازات واتصعية من قبل امريكا والناتو باوروبا .

ان روسيا طرحت حزمة مقترحات على القوى الغربية لتهدئة الاجواء من بينها طلب ضمانات بعدم توسع الناتو نحو الشرق وعدم قبول عضوية اوكرانيا وعدم تسليحها . والى حد الان طرحت امريكاوحليفاتها الاوروبيات مآخذ جدية على هذه المقترحات.

ايران ..

صحيفة ايران كتبت متسائلة في مقالها ( خلافات بين بايدن وبينيت أم لعبة الشرطي الطيب والسيئ ؟) ..هناك تركيز اعلامي في فلسطين المحتلة على تجاهل بايدن لطلب رئيس وزراء الكيان الصهيوني نفتالي بينيت باجراء مباحثات هاتفية . ان هذا التركيز يوحي وكأن هناك خلافات جدية بين الطرفين حول مفاوضات فيينا الخاصة بالاتفاق النووي وحول قضايا الاستيطان بالضفة الغربية .

الا انه ( ليس من المستبعد أبدا أن تكون المسألة برمتها مجرد مسرحية وجود شرطي طيب وآخر شرير للتاثيرعلى مفاوضات فيينا ).

فبينيت يلح على بايدن في اطار مثل هذه المسرحية لوقف مفاوضات فيينا وللقيام بعمل عسكري ضد ايران الا ان الرئيس الامريكي يرفض لصالح العمل الدبلوماسي كما يعبر عن امتعاضه بشأن الاستيطان بنفس الوقت ويرفض الحديث ولو تلفونيا مع بينيت.

ان جذور العلاقات التقلدية الوطيدة بين امريكا وهذا الكيان تجعل من الصعب تصديق بان هناك خلافات حقيقية بين الجانبين . ان الكلام عن مثل هذه الخلافات المزعومة قد يكون محاولة لترهيب ايران لدفعها لتقديم تنازلات بفيينا وهو هدف لن يتحقق مهما كانت الظروف والاوضاع .

خراسان ..

كتبت صحيفة خراسان في مقالها (تجاوز خطوط موسكو الحمراء )..هناك قناعة راسخة في موسكو من ان امريكا وحلف الناتو يخططان لاستغلال الازمة الاوكرانية لتصعيد التهديدات والضغوط على روسيا ( إن الهواجس الروسية التي لها مايبررها بشان مخططات حلف الناتو دفعت الرئيس الروسي لتوجيه تحذيرات جدية للغرب) ان روسيا تعتبر توسع حلف الناتو بشرق اوربا واقترابه من حدودها تهديد مباشر لامنها القومي , ومن هنا تضمنت المقترحات الروسية الاخيرة الخاصة بتهدئة الاجواء في اوروبا طلب ضمانات من اوروبا وامريكا بعدم ضم الجمهوريات التي كانت جزءا من الاتحاد السوفيتي وخصوصت اوكرانيا لعضويته وضمانات بعدم تسليح اوكرانيا .

الرئيس الروسي اعتبر اي توسع الناتو شرق اوربا انتهاكا لخط احمر روسي رئيس وكذلك تسليح اوكرانيا او ارسال قوات غربية لها.

ان الاوضاع في اوروبا قد تتجه نحو التسخين في اية لحظة مالم تبدا مباحثات بين روسيا والقوى الغربية حول الامن بالقارة الاوروبية .

كيهان ..

صحيفة كيهان كتبت في تقرير لهاعن تصريحات للرئيس التشيلي الجديد وقوله ("إسرائيل " دولة مجرمة تحاول إبادة الفلسطينيين) ..فاجأ رئيس الجمهورية الجديد في تشيلي العالم بصراحته وشجاعته بقوله ان الكيان الصهيوني مجرم ويعمل على ابادة الشعب الفلسطيني.

(الرئيس الشاب غابرييل بوريتش سبق وان عبر عن إدانته الشديدة للكيان الصهيوني في حملته الإنتخابية ) وكرر رايه في مؤتمرا صحفيا بعد انتخابه ورد على سؤال لاحد الصحفيين بأن ماسبق وان قاله بشان " اسرائيل " وكونها دولة مجرمة تحاول ابادة الفلسطينيين هو قناعة راسخة نابعة عن حقيقة مرة .

وجدير بالذكر ان الجمعية اليهودية في تشيلي اهدت وبايعاز من تل ابيب غابرييل بوريج هدية ثمينة قبل عام لكنه رفضها داعيا هذه الجمعية للعمل بدلا من ذلك على دعوة الكيان الصهيوني لاعادة الارض لاصحابها الفلسطينيين.