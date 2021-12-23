الشوكولاتة الداكنة... معايير صحية للاختيار

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عند اختيار الشوكولاتة، لا بد من الانتباه إلى مجموعة من المعايير، إذ يفضل اختيار الشوكولاتة الداكنة التي تحتوي على نسبة كبيرة من الكاكاو (70% أو أعلى)، فكلما ارتفعت نسبة الكاكاو في الشوكولاتة، كلما ازدادت قيمتها الغذائية. ويجب التأكد من نسبة السكر المضاف، فكلما ازدادت نسبة الكاكاو وانخفضت نسبة السكر، كان هذا دلالة على أن الشوكولاتة الداكنة جيدة. كما يجب الانتباه إلى خلوها من الحليب في ملصق المكونات، فالشوكولاتة الداكنة عالية الجودة لا ينبغي أن يدخل الحليب إطلاقا في تكوينها. ومن المهم الانتباه أيضا في ملصق المكونات إلى أنها تحتوي على زبدة الكاكاو، بدلا من دهون الحليب أو الدهون النباتية.

وللشكولاتة الداكنة فوائد صحية عديدة، فهي غنية بمضادات الأكسدة، وتظهر الدراسات أن الكاكاو والشوكولاتة الداكنة لديهما نشاط مضاد للأكسدة (وخاصة مادتي البوليفينول والفلافانول) أكثر من أي فواكه أخرى تم اختبارها كالتوت الأزرق والتوت الآسي. والشوكولاتة الداكنة غنية أيضا بالمغذيات، فبالإضافة إلى مضادات الأكسدة، فهي مليئة بالمعادن المهمة والضرورية للجسم. نصف كوب من الكاكاو النقي يوفر 53% من الاحتياجات اليومية من المغنيزيوم، و80% من الاحتياجات اليومية من النحاس، و83% من الاحتياجات اليومية من المنغنيز، و33% من الاحتياجات اليومية من الحديد.

للشوكولاتة فوائد صحية عدة

كما تقلل الشوكولاتة الغامقة من ضغط الدم، إذ تحفز مضادات الأكسدة بطانة الشرايين لإنتاج أكسيد النيتريك الذي يعمل على إرسال إشارات إلى الشرايين للاسترخاء، مما يقلل من مقاومة تدفق الدم، وبالتالي يخفض من ضغط الدم. وفي دراسة نشرت في ARYA atherosclerosis، وأجريت على 60 شخصا يعانون من ارتفاع ضغط الدم، وجد الباحثون أن المشاركين الذين تناولوا 25 غراما من الشوكولاتة الداكنة يوميا لمدة 8 أسابيع، كان لديهم ضغط دم أقل بشكل ملحوظ مقارنة بمن تناول نفس الكمية من الشوكولاتة البيضاء.

وتقلل الشوكولاتة من مخاطر الإصابة بأمراض القلب، إذ أظهرت دراسة نشرت في Clinical nutrition أن تناول الشوكولاتة الداكنة أكثر من خمس مرات في الأسبوع يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب بنسبة 57%، كما يؤدي استهلاك الشوكولاتة الداكنة إلى تحسين العديد من عوامل الخطر المرافقة لأمراض القلب كتقليل الكوليسترول الضار (LDL) وزيادة نسبة الكوليسترول الجيد (HDL)، فضلا عن أنها تقلل أيضا من مقاومة الأنسولين، مما يؤدي إلى تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والسكري من النوع 2. وتحسن الشوكولاتة الداكنة وظائف الدماغ، إذ تساعد مركبات الفلافونويد في زيادة تدفق الدم إلى الدماغ، وهذا يساعد في منع حالات التنكس العصبي، مثل مرض الزهايمر ومرض باركنسون. كما أنها تعزز الوظيفة الإدراكية لدى كبار السن الذين يعانون من ضعف إدراكي خفيف، وتزيد من قوة الذاكرة وتبطئ التراجع العقلي المرتبط بالعمر.

وتساعد على إنقاص الوزن، إذ تشير الدراسات إلى أن الشوكولاتة الداكنة قد تقلل من الرغبة الشديدة في تناول الطعام، لأنها تساهم بتخفيض مستويات هرمون الجوع (الجريلين)، وتعزز الشعور بالامتلاء، مما يساعد في إنقاص الوزن.

كما وجدت العديد من الدراسات أن الشوكولاتة الداكنة قد تؤثر بشكل إيجابي على المزاج والذي يساهم في تعزيز فقدان الوزن. وأيضا تحمي البشرة من أشعة الشمس فمضادات الأكسدة قد تحمي من أضرار أشعة الشمس، وتحسن تدفق الدم إلى الجلد وتزيد من كثافة البشرة وترطيبها.