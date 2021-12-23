الخميس ٢٣ ديسمبر ٢٠٢١
٠٩:٣٧ GMT
فارسی
البث المباشر

مراهق يفتح النار داخل صالة ألعاب رياضية في نيويورك

مراهق يفتح النار داخل صالة ألعاب رياضية في نيويورك
الخميس ٢٣ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٩:٠٨ بتوقيت غرينتش

أعلنت الشرطة الأمريكية، أن مراهقا مسلحا فتح النار خلال إشكال مع مراهق آخر، داخل صالة ألعاب رياضية في لونغ آيلاند.

العالم-الامیرکیتان

وكان نوح هاينز، 18 عاما، يتجادل مع مراهق يبلغ من العمر 17 عاما داخل ناد رياضي في شمال منطقة بابل في نيويورك، عندما طلب منهم الموظفون المغادرة.

وقال رجال الشرطة إن المراهقين خرجا إلى ساحة خارجية، حيث تحول الجدال بينهما إلى قتال جسدي، وبعد ذلك غادر هاينز، وعاد المراهق الثاني إلى صالة الألعاب الرياضية.

لكن السلطات قالت إن هاينز عاد بعد حوالي 30 دقيقة وواجه الشاب الآخر في غرفة تبديل الملابس.

وأضاف رجال الشرطة إن كلا المراهقين غادرا غرفة تبديل الملابس وبدآ القتال في الصالة الرياضية، حيث صرخ المراهق ذو الـ17 عاما في وجه زبائن آخرين بأن هاينز كان يحمل مسدسا، ولفتت الشرطة إلى أنه لم يصب أحد خلال إطلاق النار.

وأكدت الشرطة أنها اعتقلت هاينز بعد حوالي خمس دقائق، ومن المقرر توجيه الاتهام إليه في محكمة المقاطعة الأولى في يوم الأربعاء المقبل.

وتم نقل المراهق إلى مستشفى محلي، حيث جرى علاجه من إصابات طفيفة وتم إطلاق سراحه.

روابط ذات صلة

اوميكرون يجتاح امريكا ومنظمة الصحة تحذر من انهيار النظام الصحي الأوروبي

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

أفغانستان..انفجار أمام المديرية العامة للجوازات في كابول

الانتخابات في ليبيا ولعبة الالتفاف لفرض السيطرة

مراهق يفتح النار داخل صالة ألعاب رياضية في نيويورك

صعدة اليمنية تشهد مسيرة جماهيرية حاشدة بمناسبة الذكرى السنوية للشهيد

سوريا تسعى لاستعادة أبنائها.. العقوبات تعيق جهود عودة المهجرين

استشهاد رئيس بلدية النعيمة بريف درعا بانفجار عبوة ناسفة