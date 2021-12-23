الخميس ٢٣ ديسمبر ٢٠٢١
١١:٠٨ GMT
فارسی
البث المباشر

توقيع بيان ايراني عراقي مشترك حول متابعة ملف اغتيال الشهيد سليماني

توقيع بيان ايراني عراقي مشترك حول متابعة ملف اغتيال الشهيد سليماني
الخميس ٢٣ ديسمبر ٢٠٢١ - ١٠:٥٧ بتوقيت غرينتش

اعلن مساعد رئيس السلطة القضائية الايرانية للشؤون الدولية كاظم غريب آبادي عن توقيع بيان مشترك بين الجمهورية الاسلامية الايرانية والعراق في طهران خلال الاجتماع الثاني للجنة المشتركة التي تتابع التحقيقات حول ملف اغتيال القائد الشهيد قاسم سليماني والشهيد ابومهدي المهندس ورفاقهما الشهداء.

العالم - ايران

وقال غريب آبادي في تصريح له اليوم الخميس بهذا الصدد: ان الطرفين اكدا في البيان بان العمل الاجرامي ضد القائد الشهيد قاسم سليماني والشهيد ابو مهدي المهندس ورفاقهما الشهداء في مطار بغداد الدولي، يعد خرقا للقواعد الدولية ومنها المعاهدات الدولية ذات الصلة بالارهاب وتستوجب مسؤولية دولية. فضلا عن ذلك فان البلدين اعلنا مجددا ارادتهما وعزمهما الجاد في كشف وملاحقة ومحاكمة ومعاقبة جميع العناصر الضالعة والمتخذة للقرار والمصممة والمنفذة لهذا العمل الاجرامي.

واشار مساعد رئيس جهاز القضاء وامين لجنة حقوق الانسان الايرانية ان الجانبين تبادلا مجموعة من الوثائق والتقارير المتعلقة بملف هذه الجريمة وقال: ان الوثائق والمعلومات المتعلقة بدور وتدخل المتهمين الاميركيين قد قدمت من قبل الوفد الايراني للوفد العراقي وتقرر اجراء تحقيقات تكميلية من قبل جهاز القضاء في البلدين في هذا الصدد. كما تم الاتفاق على ان يواصل الطرفان تبادل وثائق التحقيقات واي معلومات متعلقة بهذا العمل الاجرامي.

واضاف: ان الطرفين اكدا كذلك في البيان المشترك على استخدام جميع الامكانيات القانونية والقضائية الوطنية والدولية لتنفيذ العدالة والحيلولة دون وقوع مثل هذه الاعمال الاجرامية.

وقال غريب آبادي: ان من بنود الاتفاق الاخرى؛ التعاون الثنائي لاكمال المعلومات حول جميع المتهمين وكيفية اثبات مسؤوليتهم ازاء هذا العمل الاجرامي امام المحاكم القضائية كجدول اعمال رئيسي للطرفين.

يذكر ان لجنة التحقيقات المشتركة بين الجمهورية الاسلامية الايرانية والعراق عقدت اول اجتماع لها في بغداد يومي 24 و 25 تشرين الثاني /نوفمر الماضي وعقد الاجتماع الثاني يومي 21 و 22 كانون الاول /ديسمبر في طهران فيما سيعقد الاجتماع الثالث في بغداد في غضون شهر ونصف.

روابط ذات صلة

إيران سلّمت العراق 300 وثيقة حول اغتيال الشهيد قاسم سليماني

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

اليمني لا ينسى ثأره.. اليمن يؤدب السعودية.. التصعيد مقابل التصعيد

شاهد بالفيديو.. اتفاق أميركي أوروبي لاجراء حوار مع روسيا والسبب مناوراتها

صديق نتنياهو الحميم يثير أزمة في الموساد

'العفو الدولية' تطالب السلطات الليبية بالتصدي للانتهاكات

'هيومن رايتس ووتش': ارتفاع كبير لمحاكمات التعبير في تونس

توقيع بيان ايراني عراقي مشترك حول متابعة ملف اغتيال الشهيد سليماني