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الإنفلات الأمني وانتشار الجريمة في تل أبيب

الخميس ٢٣ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٦:٥٨ بتوقيت غرينتش

نناقش في حلقة برنامج "غياهب الكيان"، موضوع ماتعيشه تل أبيب على غرار المناطق المحتلة الاخرى حالة من الانفلات الأمني غير المسبوق، حيث تشهد الكثير من أحيائها الجريمة والدعارة وعصابات الجريمة المنظمة والمسلحة، ما يؤدي الى حال من الذعر في صفوف الصهاينة من سكانها.

العالم - غياهب الكيان

ونستعرض في برنامج"غياهب الكيان"، مواضيع تصاعد أعمال العنف وانتشار الجريمة والتفلت الأمني في الكيان الإسرائيلي، و تزايد التحرش داخل المجتمع الصهيوني والاعتقالات التعسفية للفلسطينيين.

ويلقي البرنامج الضوء على ما تعيشه معظم المناطق المحتلة في الكيان الغاصب تعيش موجة من العنف والتفلت الامني الذي ينتجه تزايدا كبيرا في الجرائم وعمل السرقة وترويج المخدرات وغيرها فيما تظهر شرطة الاحتلال عاجزة عن مكافحتها.

https://www.alalam.ir/news/5961713

ويبحث برنامج "غياهب الكيان "، في تعرض رئيس بلدية في منطقة الكرمل المحتلة للتهديد بالقتل وإحراق سياراته. وفي ظل التفلت الامني والاخلاقي تنتشر ظاهرة التحرش في المجتمع الصهيوني حيث عكست معطيات أخيرة نشرت في الكيان عن زيادة كبيرة في أحداث التحرش الجنسي لاسيما على شبكات التواصل الاجتماعي.

كما سلط البرنامج الضوء على مظاهر الاعتداء على الفلسطينيين في الكيان وتبرير حملات اعتقالهم تلفيق الاتهامات من جانب شرطة الاحتلال لشباب بحيازة اسلحة لاعتقالهم.

ولمناقشة موضوع الحلقة من برنامج "غياهب الكيان"نستضيف:

- المتابع للشأن الاسرائيلي نبيه عواضة

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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الإنفلات الأمني وانتشار الجريمة في تل أبيب