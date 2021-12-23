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البرلمان العربي يجدد رفضه لجرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني

البرلمان العربي يجدد رفضه لجرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني
الخميس ٢٣ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٤:٣٦ بتوقيت غرينتش

جدد البرلمان العربي، اليوم الخميس، رفضه وإدانته "التامة" لـ"الانتهاكات الإسرائيلية الخطيرة، وجرائمها المستمرة بحق الشعب الفلسطيني".

العالم - فلسطين

جاء ذلك في الجلسة الثانية لدور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثالث في مجلس الأمة، والتي عقدت في العاصمة الأردنية عمّان، برئاسة رئيس البرلمان عادل بن عبد الرحمن العسومي.

واستنكر العسومي "خروقات سلطات الاحتلال الممنهجة، واستخفافها الشديد بقواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وسياسات الاستيطان والتدمير والتهجير القسري التي تقوم بها في مدينة القدس المحتلة".

وتصدر جدول أعمال الجلسة مناقشة تطورات قضايا المنطقة العربية، ودور البرلمانيين العرب في دعمها وإسنادها في مختلف المحافل البرلمانية والدولية.

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