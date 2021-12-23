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وزارة دفاع اليمن تكرم أسرة الشهيد صالح الصماد بدرع الوفاء

وزارة دفاع اليمن تكرم أسرة الشهيد صالح الصماد بدرع الوفاء
الخميس ٢٣ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٥:٠٣ بتوقيت غرينتش

كرّمت وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة اليوم الخميس، أسرة الرئيس الشهيد صالح الصماد بدرع الوفاء، نظير جهوده وإخلاصه وتضحياته أثناء توليه قيادة الدولة والقوات المسلحة، بمناسبة ذكرى سنوية الشهيد.

العالم - اليمن

وسلّم مساعد وزير الدفاع للموارد البشرية، اللواء الركن علي محمد الكحلاني، درع الوفاء لنجل الشهيد، فضل صالح الصماد، بحضور محافظ صعدة، محمد جابر عوض، ووكلاء المحافظة، وعدد من مدراء الدوائر الحكومية والعسكرية.

وفي التكريم، عبّر المحافظ عوض عن الامتنان باسم أسرة الشهيد الصماد وقبيلة بني معاذ، وأبناء المحافظة، لرئيس المجلس السياسي الأعلى، فخامة المشير الركن مهدي المشاط، ووزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان العامة لتكريم أسرة الشهيد الصماد.

وأكد أن الشهيد الصماد سيظل رمزاً للوفاء والكرم والتضحية لوطنه وشعبه.

من جانبه، أوضح مساعد وزير الدفاع الكحلاني أن تكريم أسرة الشهيد الصماد يعكس الوفاء لأسرة الشهيد الصماد وقبيلته وأبناء المحافظة بصورة عامة، وقال: "الشهيد الصماد لم يكن شهيد أسرته ولا قبيلته ولا شهيد المحافظة بل كان شهيد الوطن والشعب".

وأضاف: "نقدّم درع الوفاء من قيادة وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة لأسرة الشهيد الصمّاد، تعبيراً عن وفاء القيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى وقيادة وزارة الدفاع والقوات المسلحة بكل قطاعاتها وتكويناتها وتشكيلاتها، وفاءً للشهيد الصماد الذي كان صمام أمان وخير داعم ومؤسس للقوات المسلحة، وإعادة الاعتبار لها، وتشكيل القوات المسلحة بعد تفكيكها وهيكلتها من قبل الأعداء".

من جانبه، عبّر فضل صالح الصماد عن التقدير والعرفان للمجلس السياسي الأعلى وقيادة وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة على هذا التكريم.

وكان الفريق الزائر طاف بمعرض الصماد، الذي احتوى على صور الشهداء بروضة الصماد في بني معاذ، وتم قراءة الفاتحة على أرواحهم.

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