واشنطن تعلن استعدادها لبحث المقترحات الأمنية الروسية في يناير

العالم ـ أوروبا

وقال مسؤول بارز في إدارة الرئيس الأمريكي خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الخميس: "الولايات المتحدة مستعدة لخوض بحث دبلوماسي في أوائل يناير عبر قنوات عدة... وأكدنا لروسيا أن تقدما جوهريا لا يمكن تحقيقه إلا في أجواء خفض التصعيد".

وأضاف المتحدث مع ذلك أنه لم يتم حتى الآن تحديد موعد أو مكان لإجراء هذه المحادثات، مؤكدا أن إدارة بايدن تنوي الرد على المقترحات الروسية خلال هذه المناقشات وليس في المجال العلني.

وشدد المسؤول على أن هناك مقترحات من طرف روسيا "لن توافق الولايات المتحدة عليها أبدا"، إلا أن ثمة مجالات أخرى "يمكن استكشافها".

ونشرت روسيا يوم 17 ديسمبر مشاريع اتفاقات مع الولايات المتحدة والدول الأعضاء في الناتو تشمل بنودا حول ضمانات أمنية متبادلة في أوروبا بما في ذلك عدم نشر صواريخ متوسطة وقصيرة المدى في مناطق الوصول إلى بعضهما بعضا وتخلي الحلف عن مواصلة توسعه.

وأكد نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، أن عدم رد الناتو والولايات المتحدة على مطالب روسيا حول الضمانات الأمنية يمكن أن يؤدي إلى دورة جديدة من المواجهة.