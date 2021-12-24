العراق: قيادي بالاطار يكشف عن أهم الشروط الواجب تواجدها في شخصية رئيس الوزراء المقبل

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وقال الحدادي، بحسب موقع العهد، إن “أهم الشروط الواجب توفرها في شخصية رئيس الوزراء هي، ان يكون شيعيا ضامن لاستحقاق المكون ومحافظ على هيبة وسيادة الدولة من الاعتداءات الخارجية، مع التاكيد على عدم التفريط بالحشد الشعبي وفصائل المقاومة”.

وأضاف الحدادي، أن “الحديث عن تسمية رئيس الوزراء المقبل سيكون بعد الانتهاء من ملف نتائج الانتخابات “مشيراً الى أن “رئيس الوزراء سيكون من الاطار التنسيقي”.

ولفت الى أن “الحوار داخل الاطار التنسيقي الان عن صفات رئيس الوزراء المقبل التي يجب ان تكون متوفرة “.