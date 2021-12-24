أكثر اللاعبين تسجيلا للأهداف في عام واحد خلال القرن 21

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ورصد موقع ترانسفير ماركت المتخصص في الأرقام والاحصائيات أكثر اللاعبين تسجيلا للأهداف في عام ميلادي واحد خلال الألفية الثالثة سواء مع أنديتهم أو منتخبات بلادهم.

وتربع ميسي على القمة بتسجيله 90 هدفا في 2012 وكذلك تصدره في 5 مواسم متفوقا على كريستيانو رونالدو 4 مرات وروبرت ليفاندوفيسكي مرة واحدة.

ليونيل ميسي في 2014:

سجل النجم الأرجنتيني 58 هدفا خلال عام 2014 مع برشلونة والمنتخب الأرجنتيني، وذلك رغم عدم التتويج بأي لقب خلال السنة.

ليونيل ميسي في 2011:

سجل لاعب برشلونة السابق 59 هدفا خلال عام 2011 مع البلوغرانا ومنتخب الأرجنتين، وساهم بأهدافه في تتويج النادي الكتالوني بالليغا، السوبر الإسباني، دوري أبطال أوروبا، السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية.

ليونيل ميسي في 2016:

كرر ميسي إنجاز 2011 في 2016 وسجل 59 هدفا مع برشلونة والمنتخب الأرجنتيني، وساهم بأهدافه في تتويج برشلونة بألقاب الليغا، كأس ملك إسبانيا والسوبر الإسباني.

ليونيل ميسي في 2010:

سجل ميسي 60 هدفا مع برشلونة والمنتخب الإسباني في 2010، وساهمت أهدافه في تتويج البلوغرانا بلقبي الليغا والسوبر الإسباني.

كريستيانو رونالدو في 2011:

سجل نجم ريال مدريد السابق 60 هدفا مع النادي الملكي والمنتخب البرتغالي في 2011، وساهمت أهدافه في تتويج الميرينغي بلقب كأس ملك إسبانيا.

كريستيانو رونالدو في 2014

أحرز الدون 61 هدفا خلال عام 2014 مع ريال مدريد ومنتخب البرتغال، وساهمت أهدافه في تتويج النادي الملكي بألقاب كأس ملك إسبانيا، دوري أبطال أوروبا، السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية.

كريستيانو رونالدو في 2012:

سجل رونالدو 63 هدفا مع ريال مدريد والبرتغال في 2012، وساهمت أهدافه في تتويج النادي الملكي بلقبي الليغا والسوبر الإسباني.

كريستيانو رونالدو في 2013:

سجل رونالدو 69 هدفا في 2013 مع نادي ريال مدريد والمنتخب البرتغالي، وذلك رغم عدم التتويج بأي لقب.

روبرت ليفاندوفيسكي في 2021:

النجم البولندي استطاع هذا العام أن يعادل رقم كريستيانو رونالدو في 2013 وسجل 69 هدفا مع بايرن ميونيخ ومنتخب بولندا، وتمكن من قيادة النادي البافاري للتتويج بلقبي البوندسليغا والسوبر الألماني.

ليونيل ميسي في 2012:

حقق ميسي رقما قياسيا في 2012 كأكثر لاعب يسجل أهدافا في عام ميلادي واحد، حيث أحرز 91 هدفا مع برشلونة والمنتخب الأرجنتيني، وتمكن من قيادة البلوغرانا للتتويج بلقب كأس ملك إسبانيا.