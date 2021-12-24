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إثيوبيا: الجيش لن يدخل تيغراي في الوقت الراهن

إثيوبيا: الجيش لن يدخل تيغراي في الوقت الراهن
الجمعة ٢٤ ديسمبر ٢٠٢١ - ١١:٢٣ بتوقيت غرينتش

قال متحدث باسم الحكومة الإثيوبية إن القوات الحكومية لن تدخل إقليم تيغراي بشمال البلاد في الوقت الراهن وستبقى بدلا من ذلك في منطقتين حررتهما في الآونة الأخيرة.

العالم - افريقيا

وأوضح المتحدث باسم الحكومة ليجيسي تولو في مؤتمر صحفي الخمیس أن الحكومة ستتخذ أي إجراءات ضرورية لضمان ألا يشكل الحزب الحاكم في الإقليم، "الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي"، أي تهديد.

وأضاف ليجيسي "حسب تقييمنا الحالي، فقد تعرض العدو لضربات شديدة ولم يعد قادرا على تنفيذ تطلعاته".

وتخوض الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي حربا ضد الحكومة الاتحادية وحلفائها منذ أكثر من عام.

وقالت وسائل إعلام إقليمية ومصادر في منظمات إغاثة هناك إن غارة جوية أصابت أمس الأربعاء محطة طاقة في مقلي عاصمة الإقليم.

وذكرت مصادر ومنظمات الإغاثة لوكالة "رويترز" أن الكهرباء انقطعت في أنحاء مقلي بعد الضربة الجوية.

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