الصحة الايرانية: 1967 إصابة و44 وفاة جديدة بكورونا

العالم-إيران

وقالت العلاقات العامة بوزارة الصحة الايرانية في تقريرها اليومي: منذ ظهر أمس الخميس ولغاية ظهر اليوم الجمعة تم تسجيل 1967 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) وفق معايير التشخيص النهائية ليرتفع اجمالي الاصابات الى 6 ملايين و 181 ألفا و784 إصابة مؤكدة.

وأوضحت ان من بين المصابين الجدد، تم ادخال 321 مصابا الى المستشفيات لتلقي العلاج.

واضافت: ان 2796 أشخاص من المصابين بفيروس كورونا ما زالوا في حالة حرجة ويخضعون للعناية الفائقة.

ولفت تقرير وزارة الصحة الى تعافي 6 ملايين و 22 ألفا و150 شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الآن.

واشار التقرير الى تسجيل 44 وفاة من المصابين بفيروس كوفيد 19 خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع اجمالي عدد الوفيات الى 131.306 وفيات.

وتلقى حتى الآن 59 مليونا و418 ألفا و571 شخصا الجرعة الأولى من لقاح كورونا فيما تلقى 50 مليونا و 985 ألفا و 397 شخصا الجرعة الثانية، وتلقى 5 ملايين و 188 ألفا و 836 شخصا الجرعة الثالثة، ليبلغ العدد الإجمالي للقاحات 115 مليونا و 592 ألفا و804 جرعات.

واوضحت الوزارة بانه تم لغاية الآن اجراء 41 مليونا و 286 ألفا و 272 إختبارا للكشف عن الاصابة بالفيروس.

واشارت الصحة الايرانية الى عدم وجود أي مدينة في الحالة الحمراء (شديدة الخطورة) والحالة البرتقالية (متوسطة الخطورة)، فيما توجد الحالة الصفراء (منخفضة الخطورة) في 53 مدينة، والحالة الزرقاء (قليلة الخطورة) في 395 مدينة.