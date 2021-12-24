الجمعة ٢٤ ديسمبر ٢٠٢١
٠٢:٥١ GMT
فارسی
البث المباشر

الضفة الغربية شوكة في عين الإحتلال الاسرائيلي

الضفة الغربية شوكة في عين الإحتلال الاسرائيلي
الجمعة ٢٤ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠١:٤٣ بتوقيت غرينتش

أكد عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي يوسف الحساينة، أن الضفة الغربية تمثل أخطر الجبهات على الاحتلال الاسرائيلي، كونها الساحة الأكبر احتكاكا مع الاحتلال الاسرائيلي.

العالم - فلسطين

وقال الحساينةخلال لقاء سياسي نظمه الاتحاد الإسلامي في النقابات برفح، بعنوان "مستقبل المقاومة في الضفة المحتلة آفاق وتحديات"، إن المقاومة في الضفة الغربية تشكل تهديداً استراتيجيا على الاحتلال الاسرائيلي ".

وبيّن أن "العمل المقاوم في الضفة الغربية المتمثل في كتيبة جنين والأسرى وعمليات نابلس والقدس التي شاهدناها في الآونة الأخيرة، يشكل نقاطاً جديدة لصالح فكرة ومشروع تراكم المقاومة في الضفة".

وأوضح أن "معركة سيف القدس، التي خاضتها المقاومة دفاعاً، عن القدس تركت آثارا عميقة في نفوس أبناء شعبنا في الضفة والقدس والداخل المحتل، وهو ما نلمسه اليوم من تصاعد لعمليات المقاومة".

وقال عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي : "إن الرهان على تسكين جبهة الضفة والقدس، سيفشل أمام إصرار شعبنا وقواه الحية، والجماهير التي تؤمن بمشروع المقاومة، والتي ستتجاوز اتفاق أوسلو وآثاره الكارثية".

روابط ذات صلة

تضامنا مع الاسرى.. اهالي غزة يؤدن صلاة الجمعة امام الصليب الاحمر

لابيد يكشف عن تفاصيل خطته حول قطاع غزة!

بالصور ..وفد طبي مصري يصل قطاع غزة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

امير عبداللهيان: مناورات الرسول الاعظم (ص) رد مزلزل على أعداء ايران

نجيب ميقاتي يتحدث عن علاقته مع نبيه بري

شاهد.. عملية نوعية على مواقع القوات السودانية بين جيزان وصعدة

ليبيا.. غوتيريش يدعو إلى تحديد موعد مناسب للجولة الأولى من الانتخابات

ميقاتي غير قادر على دفع كلفة عودة الحياة إلى حكومته!

تشاهدون هذه الليلة في برنامج مع الحدث.. دعم ايران للعراق عشية انسحاب القوات الامريكية