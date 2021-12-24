بينهم ارهابيون.. القبض على 16 مطلوبا في بغداد

العالم - العراق

وذكر بيان لخلية الإعلام الأمني، :"تواصل الأجهزة الأمنية والوكالات الاستخبارية جهودها في ملاحقة الإرهابيين وعناصر الجريمة المنظمة والعابثين بالسلم المجتمعي، وبالتنسيق مع قسم استخبارات وأمن عمليات بغداد، إذ تمكنت قواتنا الأمنية في فرقة المشاة الحادية عشرة وبعد تنفيذها لعدد من واجبات البحث والتفتيش ضمن قاطع مسؤوليتها في جانب الرصافة نتج عنها القاء القبض على (١٦) مطلوباً وفق مواد قانونية مختلفة بينهم متهم وفق احكام المادة ١/٤ ارهاب ومتهمين اثنين بالاتجار وتعاطي المواد المخدرة ضبط بحوزتهما "اثنين كيلوغرام" من مادة الكرستال المخدرة وادوات تعاطيها وميزان الكتروني وأسلحة غير مرخصة".

وأضاف كما "تمكنت قوة من اللواء الثاني الفرقة الأولى شرطة اتحادية من القاء القبض على متهم مطلوب وفق أحكام المادة ١/٤ ارهاب بعد ورود معلومات تفيد بتواجده ضمن قاطع مسؤولية اللواء في مناطق شرقي بغداد".

وأشار البيان الى "تسليم المتهمين والمواد المضبوطة الى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".