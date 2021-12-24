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صور قادة النصر تملأ الحشود الجماهيرية الرافضة لنتائج الانتخابات العراقية قرب الخضراء

صور قادة النصر تملأ الحشود الجماهيرية الرافضة لنتائج الانتخابات العراقية قرب الخضراء
الجمعة ٢٤ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٤:٥٣ بتوقيت غرينتش

توافد المئات من المحتجين الرافضين لنتائج الانتخابات في العراق، الى ساحة الاعتصام قرب بوابة المنطقة الخضراء من جهة بوابتي المخلف ووزارة التخطيط.

العالم - العراق

وحملت الجماهير صور الشهداء القادة ابو مهدي المهندس وقاسم سليماني.

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