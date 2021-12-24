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في لبنان..اسد يهاجم طفلا

في لبنان..اسد يهاجم طفلا
الجمعة ٢٤ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٦:٥٧ بتوقيت غرينتش

تمكّن أسداً داخل إحدى حدائق الحيوانات في لبنان من أن يخرج جزءاً من جسده عبر القضبان الحديدية ويهاجم طفلاً في الثالثة كان يزور الحديقة برفقة جدّه وبعض أفراد عائلته.

العالم - لبنان

ونهش الأسد يد الطفل وخاصرته وبطنه وظهره ومزّق عضلاته وحاول أن يضرب رقبته دون أن يتدخّل أي من المسؤولين عن الحديقة.

وأمكن إنقاذ الطفل بعدما تدخل الجد ومساعده اللذان تلقيا عدداً من العضّات في أنحاء جسديهما.

وأكد أحد أفراد عائلة الطفل، أن الأسد تمكّن من مهاجمة الطفل بسبب غياب الإجراءات الوقائيّة وانعدام الصيانة، إذ إنّ الفواصل الحديدية مهترئة وبعضها مكسور، كما الفاصل خشبي الذي لم يكن موجوداً خلال زيارة العائلة إلى الحديقة. كما أن الأسد بدا نحيلاً.

و في السياق أوضحت وزارة الزراعة لبنان ما ورد عبر وسائل الإعلام عن الحادثة التي تعرض لها طفل عمره الثلاث سنوات في حديقة حيوانات بداية الأسبوع، أن صلاحيات وزارة الزراعة ينحصر دورها من خلال الرقابة الصحية على الحيوانات والرفق بها وكذلك مراقبتها عند الاستيراد والتصدير وفقا للقرارات المرعية.

وبحسب بيان وزارة الزراعة، فإنه وفور علمها المتأخر بالموضوع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أرسلت فريق من الأطباء البيطريين الى الحديقة للوقوف على الحادثة والتحقق من ملابستها.

ودعت الوزارة الجهات المعنية، القيام بدورها على أكمل وجه في ما يتعلق بالتقيد بإرشادات السلامة العامة حرصا على سلامة المواطنين، كما تمنت الشفاء العاجل للطفل المصاب ومراعاة الحالة النفسية له.

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