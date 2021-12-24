الاحتلال يعتقل 3 ناشطين في حي الشيخ جراح

العالم - فلسطين

وأطلق جنود الاحتلال قنابل الصوت بكثافة صوب المشاركين بالمسيرة، واعتدوا عليهم بالضرب والدفع والسحل، واعتقلوا 3 ناشطين أجانب بينهم سيدة.

كما اعتدى الجنود على سكان الحي وعائلة سالم، المهددة بالتهجير من الحي، ومنعوهم من البقاء في أرضهم، في حين هدّد ضابط قوات الاحتلال المتضامنين أنّه في حال عدم مغادرتهم الأرض فسيخلون عائلة سالم من بيتها أيضًا.

ورفع المشاركون خلال المسيرة أعلام فلسطين وشعارات تندد بالاحتلال والمستوطنين، ورددوا هتافات تضامنية مع القدس وأحيائها.

وكانت مركبات شرطة الاحتلال تمركزت في حي الشيخ جراح قبل أذان ظهر اليوم، تحسبًا من إقامة الصلاة في الحي كما حصل الجمعة الماضي.