لبنان.. آخر مستجدات "التحقيق الأوّلي" في حادثة "برج الشمالي"

العالم - لبنان

ويبدو أن رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي قد دفع باتجاه إجراء تحقيق مفصل بالحادث والذي انتهى بسقوط ثلاثة قتلى نعتهم حركة حماس كشهداء من كوادرها في الساحة اللبنانية.

وتلقّت قيادات في حركة حماس نصيحة من ميقاتي بان تدفع الحركة باتجاه مساعدة التحقيق الرسمي في الحادث والذي انتهى بثلاثة قتلى من قبل الأجهزة المختصة في الجانب اللبناني.

ويبدو أن الحادث المشار إليه أثناء تشييع جنازة أحد شهداء حركة حماس والذي توفى أصلا بانفجار غامض يدفع باتجاه طرح الكثير من الاسئلة سياسية وأمنية الطابع خصوصا وان الحادث له علاقة بملف حركة حماس برمته والتواجد الحركي في جنوب لبنان وتحديدا في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين.

وصدرت تعليمات واضحة الملامح من قيادة حركة حماس لجميع أعضاء الكادر الحركي وحتى لأهالي المغدورين الاربعة بعدم التدخل بمسار التحقيق وترك المسالة برمتها و بكل تفاصيلها للسلطات الامنية اللبنانية التي تجري الآن تحقيقا يدعمه ايضا حزب الله اللبناني ولاسباب تخص حساباته المعقدة في ساحة مخيمات اللاجئين الفلسطينيين ومن هنا تم تسليم ادارة التحقيقات الجنائية اللبنانية التابعة للأمن العام.

وحسب المصادر المطلعة جدًّا فإن المعلومات التي قدمت للأمن اللبناني من جهة قيادات في حركة حماس تشمل العديد من أشرطة الفيديو المصور عبر الهواتف الخلوية لمواطنين او لكوادر الحركة او لغيرها اثناء حدوث إطلاق النار في المقبرة التي كانت تستقبل جنازة رسمية اقامتها الحركة بوجود عدّة قيادات تمثّل الفصائل الفلسطينية وحتى حزب الله اللبناني وغيره من التكوينات اللبنانية.

وأطلقت النار على مقدمة تلك الجنازة عمليا من أعلى هضبة بالقرب من المقبرة التي شهدت الجريمة و من قبل مجموعة مسلحة تتبع قوات الامن الفلسطينية الرسمية التي تتولى الشؤون الداخلية لبعض المخيمات ويبدو أن السفارة الفلسطينية على علم بالحيثيات وتشارك بالتحقيق وتقديم افادات ويبدو حسب مصادر لبنانية أمنية أن الأمر بإطلاق النار على الجنازة صدر من ضابط برتبة لواء فلسطيني مكاتبه الرئيسية في السفارة الفلسطينية في بيروت وزودت حركة حماس وجهات أخرى الأمن اللبناني بالحيثيات المتعلقة بتلك الحادثة.

وتشير الحيثيات إلى أن 20 عنصرا من قوات الأمن الرسمية الفلسطينية شاركوا في عملية اطلاق النار حيث يوجد صور وأسماء وهويات لاشخاص ويوجد اشرطة فيديو توضح ما حصل وحيث مارست قواعد وكوادر حركة حماس حالة انضباط ميدانية بعد تلقيها أمرا مباشرا في الميدان من قادة ميدانيين بعدم الرد على مصدر إطلاق النار لاحتواء الأضرار و حتى لا تحصل معركة يسقط فيها الكثير من الأبرياء.

وتشير الحيثيات إلى أن ٢٠ عنصرا من المجموعة الامنية الفلسطينية شاركوا بالعملية وخمسة منهم فقط هم الذين اطلقوا النار بصورة مباشرة دون تحديد الجهة التي أمرت باطلاق النار بشكل مفصل فيما اقتصر دور ١٥ عنصرا آخرا على الجانب اللوجستي والجانب المتعلق بنقل المعلومات.

وأشرف السفير الفلسطيني أشرف دبور شخصيا على تسليم ٢ من مطلقي النار لسلطات الامن اللبنانية لكن حركة حماس ومعها مجموعات امنية تابعة لفصائل اخرى وأحزاب من بينها حزب الله اللبناني تضغط خلف الستارة لتسليم الأشخاص الخمسة وإخضاع العناصر اللوجستية وتقديمهم للمحاكمة وهو أمر يخضع للنقاش والتفاوض خلف الكواليس الآن.

(رأي اليوم)