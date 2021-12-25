وزير الخارجية الايراني یهنئ المسيحيين بمناسبة عيد الميلاد

العالم - ايران

وجاء في رسالة وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان، إلى المسيحيين في جميع أنحاء العالم وخاصة أبناء الديانة المسيحية في إيران، بمناسبة عيد ميلاد المسيح وعيد الكريسمس:

بسم الله الرحمن الرحیم

"اذ قالت الملائکة یا مریم ان الله یبشرک بکلمة منه اسمه المسیح عیسی ابن مریم وجیها فی الدنیا و الآخرة و من المقربین".

انني اهنىء بميلاد المسيح نبي السلام والمصالحة وحامل راية الرحمة والإيثار ، وكذلك أهنىء حلول عيد الميلاد ( كريسمس ) للمسيحيين في العالم ، ولا سيما أبناء الطائفة المسيحية النبلاء ومحبي الوطن في إيران.

واضاف أمير عبداللهيان: وفي الظروف الصعبة الحالية بسبب وباء الكورونا ، يحتاج الناس إلى المزيد من المحبة والصداقة والوفاء و تحقيق الرسائل النورانية والسماوية للرسل الإلهي. ويتطلع الجميع إلى السلام والتعايش بين أتباع الديانات الإبراهيمية والقضاء على الظلم .

وتابع وزير الخارجية في الرسالة: أتمنى لجميع شعوب العالم ، ولا سيما أتباع ديانة السید عيسي المسيح( ع )، أن يكون هذا العام عامًا من الصحة والسعادة والازدهار.