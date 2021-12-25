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قطع الانترنت عن الهواتف المحمولة قبيل انطلاق مظاهرات في السودان

قطع الانترنت عن الهواتف المحمولة قبيل انطلاق مظاهرات في السودان
السبت ٢٥ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٧:٤٧ بتوقيت غرينتش

قطعت السلطات السودانية الانترنت عن الهواتف المحمولة وذلك قبيل انطلاق مظاهرات من المقرر أن تتوجه اليوم السبت نحو القصر الرئاسي للمطالبة بسلطة مدنية كاملة، بحسب ما افاد مصادر محلية.

العالم - السودان

وقالت المصادر “من المنتظر أن تخرج مظاهرات حاشدة اليوم السبت في الخرطوم، تلبية لدعوات منظمات ونقابات للمطالبة بسلطة مدنية كاملة ومحاكمة من أجرموا في حق الشعب”.

وأصدر تجمع المهنيين السودانيين بيانا أمس الجمعة، دعا فيه إلى تنظيم مظاهرات مليونية "لتركيع الطغاة الغاشمين، وتقديمهم للمحاكمات، على ما اقترفوا من جرائم بحق شعبنا الأبي، وتأسيس سلطة الشعب المدنية الكاملة".

ويشهد السودان أوضاعا أمنية متوترة وتحركات احتجاجية مناهضة للسلطة العسكرية، وذلك منذ استيلاء الجيش على السلطة في 25 أكتوبر الماضي.

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قطع الانترنت عن الهواتف المحمولة قبيل انطلاق مظاهرات في السودان

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