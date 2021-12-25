شتاينماير في عيد الميلاد: ألمانيا تواجه تحديا نادرا ما تعرضت لمثله

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وأضاف شتاينماير، في خطابه بمناسبة عيد الميلاد: "عندما ننظر إلى هذا العام، سنرى الكثير مما أحزننا، والكثير أيضا مما أخافنا"، بحسب التلفزيون الألماني "دويتشه فيله".

ودعا إلى إبداء الصمود والثقة وتحمل المسؤولية في خضم جائحة كورونا، قائلا إن "الجائحة لن تنتهي في يوم، وإنما ستشغلنا لوقت طويل".

وحذر من أن إجراءات الدولة وحدها ليست كافية، داعيا المواطنين إلى "تلقي التطعيم وارتداء الكمامات".

ووجه الرئيس الألماني الشكر إلى العلماء والأطباء والممرضين والعاملين في القوى الأمنية والمصالح الحكومية، قائلا: "أنتم تبذلون جميعا قصارى جهدكم".

وحول تفشي "أوميكرون"، قال شتاينماير: "نادرا ما شهدنا هذه الخطورة على حياتنا، وعدم القدرة على توقع المستقبل.. الشهر القادم، أو الأسبوع القادم، أو اليوم القادم".

وأكد معهد "روبرت كوخ" للأمراض المعدية في ألمانيا تسجيل أول وفاة في البلاد نتيجة للإصابة بـ "أوميكرون"، الخميس.

وسجلت ألمانيا 810 إصابات بـ"أوميكرون" سريع الانتشار، ليرتفع الإجمالي إلى 3198 حالة.