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غانتس يتمنى توسيع العلاقات مع العرب والتطبيع مع السعودية

غانتس يتمنى توسيع العلاقات مع العرب والتطبيع مع السعودية
السبت ٢٥ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٩:٠٤ بتوقيت غرينتش

قال وزير الحرب في كيان الإحتلال الإسرائيلي، بيني غانتس إن أبرز إنجاز تحقق في 2021، كان إقصاء رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو وتشكيل حكومة جديدة برئاسة نفتالي بينيت.

العالم -الاحتلال

وفي اجتماع الجمعة عن بُعد مع المئات من المشاركين ومن ناشطي حزب “أبيض-أزرق”، أعرب غانتس عن أمله في "توسيع دائرة التطبيع بين إسرائيل ودول المنطقة، في إطار الاتفاق الإبراهيمي، مع الإمارات، والبحرين، والمغرب، والسودان، إلى جانب تعزيز العلاقات مع مصر والأردن" حسب قوله.

وزعم أنه يسعى إلى التوصل لاتفاق تطبيع العلاقات مع السعودية، وقال: “آمل في أن نتمكن من دفع السعوديين إلى اتفاق لتطبيع العلاقات” وفق تعبيره.

ومنذ سبتمبر 2020 توصلت الإحتلال الإسرائيلي إلى اتفاقات مخزئة لتطبيع العلاقات مع كل من الإمارات والبحرين والمغرب والسودان، لتنضم هذه الدول الـ4 إلى مصر والأردن اللذين أبرما وثائق مماثلة سابقا.

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غانتس يتمنى توسيع العلاقات مع العرب والتطبيع مع السعودية

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