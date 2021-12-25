السبت ٢٥ ديسمبر ٢٠٢١
١٠:٥٠ GMT
فارسی
البث المباشر

الكشف عن الخطر الرئيسي للحوم الحمراء

الكشف عن الخطر الرئيسي للحوم الحمراء
السبت ٢٥ ديسمبر ٢٠٢١ - ١٠:٤٤ بتوقيت غرينتش

وجد العلماء أن خطر الإصابة بأمراض القلب يزداد عند تناول اللحوم الحمراء.

العالم - منوعات

عندما يتم هضمها، تتشكل مادة تحفز تكوين لويحات الكوليسترول على جدران الأوعية الدموية.

نظر الباحثون في بيانات من 3000 مريض يتبعون أنظمة غذائية متنوعة. تناول البعض اللحوم الحمراء بانتظام، وتناولت المجموعة الثانية هذا المنتج كثيرا، وامتنعت المجموعة الثالثة تمامًا عن تناول اللحوم. تمت دراسة اختبارات الدم والميكروفلورا للمجموعات.

يشير المؤلفون في Nature Microbiology: "حددت نتائجنا مجموعة من الجينات الميكروبية التي تعتبر بالغة الأهمية لتحويل الكارنيتين في النظام الغذائي لمركب ثلاثي ميثيل أمين، ويسهم في خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية".

بشكل عام، بالنسبة للعلماء الأمريكيين أثناء الدراسة ، فإن العلاقة بين مركب ثلاثي ميثيل أمين، واستهلاك اللحوم الحمراء ومخاطر أمراض القلب والأوعية الدموية غير واضحة.

استنتج العلماء أن الخطر الرئيسي يكمن في البكتيريا التي تعالج اللحوم الحمراء "Emergencia timonensis"، والتي تكون غائبة عمليًا في أمعاء النباتيين، وهي تلعب دورا كبيرا في تكوين ثلاثي ميثيل أمينن الذي يؤدي إلى خطر الإصابة بأمراض القلب.

روابط ذات صلة

تعرف على خطأ كارثي لا ننتبه له عند طهي اللحوم!

خبراء يحددون فوائد التقليل من تناول اللحوم

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

ارتفاع ضحايا غرق مركب مهاجرين في بحر إيجة إلى 13

نائب عراقي سابق: اعلان انسحاب اميركا مسرحية كاذبة

"الأشغال الشاقة المؤبدة" للبناني متعامل مع المخابرات الصهيونية

تركيا وقطر تتوصلان إلى اتفاق مع طالبان لتشغيل مطار كابول

الكشف عن الخطر الرئيسي للحوم الحمراء

السودان: انتشار أمني كثيف وإغلاق طرق بالخرطوم قبيل مظاهرات جديدة