الاقتصاد الايراني ينمو 3.3 بالمئة مدعوما بصادرات النفط الخام

العالم - ايران

وأوضحت البيانات التي تابعتها فارس اليوم السبت،أن الناتج المحلي الاجمالي سجل واقع 7289.1 تريليون ريال ( رسميا الدولار = 42 الف ريال)في النصف الاول بنمو 3.3 بالمئة عن الفترة المناظرة 2020.

وأضافت أن الناتج المحلي بدون احتساب عوائد النفط نما 2.4 بالمئة.

وأشارت الى أن قيمة المضافة لقطاع النفط والغاز استحوذت على 1.1 بالمئة من النمو المحقق بنسبة 3.3 بالمئة للاقتصاد الايراني في النصف الاول من السنة المالية.

وذكرت بيانات المركزي الايراني أن وبحسب إحصائيات أولية فقد بلغت القيمة المضافة لصادرات قطاع النفط 692.3 تريليون ريال بنمو 15.1 بالمئة على أساس سنوي.