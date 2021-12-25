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ليبيا.. المئات يحيون ذكرى الاستقلال رغم تأجيل الانتخابات

ليبيا.. المئات يحيون ذكرى الاستقلال رغم تأجيل الانتخابات
السبت ٢٥ ديسمبر ٢٠٢١ - ١٢:١١ بتوقيت غرينتش

أحيا مئات الليبيين، الذكرى الـ70 لعيد استقلال بلادهم، رغم تأجيل الانتخابات التي كان من المقرر إجراؤها في اليوم ذاته.

العالم - ليبيا

وشهد ميدان “الشهداء” في العاصمة طرابلس، حشودا جماهيرية وسط حضور فرق الفن الشعبي لإحياء ذكرى الاستقلال.

بدوره قال عضو المجلس البلدي طرابلس علاء عبد الله حواس للوكالات: “نهنئ الشعب الليبي بذكرى استقلال بلادنا الحبيبة، وكما ترون الناس جميعها في حالة فرح”.

وأضاف: “أوضاع ليبيا إلى الأفضل، رغم وجود مخاوف مسبقة باحتمال وقوع حرب يوم 24 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، لكن الأمور جيدة ومستقرة”.

ومن جانبه قال إبراهيم العجيلي الحسناوي، مواطن يقطن في الجنوب: “احتفل بمناسبة إحياء ذكرى استقلال ليبيا، هذه الذكرى المشرفة التي يجب أن نكون مسؤولين عن حمايتها وحماية واستقلال بلادنا”.

وأضاف الحسناوي : “إذا أراد الشعب أن ينتزع إرادته وأن يكون هناك انتخابات فلن يستطيع أحد من الساسة أو من الدول أن يمنعه، وإذا كان الشعب رافضا ويتعاطى بسلبية فالجميع سيتحكم في ليبيا كيف ما شاء”.

وتحتفل ليبيا بحلول الذكرى الـ70 لعيد الاستقلال عن إيطاليا، الموافق في 24 ديسمبر/ كانون الأول 1951.

وكان من المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الليبية بالتزامن مع عيد الاسقلال، غير أن المفوضية الوطنية العليا للانتخابات اقترحت تأجيل الاقتراع الرئاسي إلى 24 يناير/ كانون الثاني المقبل.

ويأمل الليبيون أن تساهم هذه الانتخابات في إنهاء صراع مسلح عانى منه بلدهم الغني بالنفط، فبدعم من دول عربية وغربية ومرتزقة أجانب، قاتلت قوات خليفة حفتر لسنوات حكومة الوفاق الوطني السابقة.

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