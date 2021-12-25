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سوريا.. منح موافقة لتجاوز سقف السحب اليومي من المصارف

سوريا.. منح موافقة لتجاوز سقف السحب اليومي من المصارف
السبت ٢٥ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٢:٠٤ بتوقيت غرينتش

أعلن حاكم مصرف سوريا المركزي الدكتور محمد عصام هزيمة أنه بات بالإمكان الحصول على موافقة عن طريق المصرف الذي يتم التعامل معه على تجاوز سقف السحب اليومي.

العالم - سوريا

وأوضح هزيمة خلال لقائه مجموعة من الفعاليات الإدارية والاقتصادية في محافظة حماة بحضور المحافظ محمد طارق كريشاتي بمناسبة افتتاح فرع جديد لبنك البركة سورية أن رفع سقف السحب اليومي للمودعين لدى المصارف العاملة في سورية سيتم ربطه لاحقاً بمنظومة الدفع الالكتروني لأنه لا يوجد سقوف للمدفوعات الالكترونية.

وبشأن رقابة المركزي على عملية تمويل المستوردات بالقطع الأجنبي بين هزيمة أن الهدف من ذلك هو ضبط سعر الصرف والحد من تلاعب الصرافين خارج سوريا بكمية وأسعار القطع الأجنبي الداخل إليها مبيناً أن المركزي مستمر بإعلام وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بالأسعار الحقيقية لتمويل المستوردات وفق القوائم التي ترد بشكل دوري من شركات الصرافة المرخصة للتمويل بهدف الأخذ بها عند تسعير المنتج للاستهلاك النهائي.

وبالنسبة لاجتماع الحاكم مع ممثلي المصارف العاملة في سوريا قبل نحو أسبوعين أوضح هزيمة أنه تم اتخاذ قرار بالسماح للمصارف العامة والخاصة بمنح القروض لإنشاء أو ترميم أو استكمال المشاريع الصناعية وفق قائمة تتضمن المشاريع الأكثر أهمية حسب الحاجة الحالية ومن ضمنها مشاريع الطاقة البديلة.

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سوريا.. منح موافقة لتجاوز سقف السحب اليومي من المصارف