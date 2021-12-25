اطلاق تلسكوب جديد للحصول على لمحة أولية لتشكل الكون 

العالم- خاص بالعالم

إدارة الطيران والفضاء الأميركية ناسا اطلقت تلسكوبها الفضائي جيمس ويب من الساحل الشمالي الشرقي لأميركا الجنوبية، مما يمهد المجال لبدء عصر جديد من استكشاف الفضاء.

وانطلق التلسكوب، الذي يعمل بالأشعة تحت الحمراء وبلغت تكلفته تسعة مليارات دولار، على متن الصاروخ آريان، من قاعدة إطلاق وكالة الفضاء الأوروبية في غويانا الفرنسية.

ووضع الصاروخ أريان خمسة بنجاح التلسكوب الفضائي "جيمس ويب" في مسار مداره النهائي الذي سيبلغه في غضون شهر، بحسب مدير عمليات الإطلاق في مركز الفضاء في غويانا الفرنسية.

ويقول علماء من ناسا ان الصاروخ سيفتح تدريجيا ليصبح في حجم ملعب تنس تقريبا على مدى الثلاثة عشرة يوما التالية أثناء توغله في الفضاء.

وأثناء الإبحار في الفضاء على مدى أكثر من أسبوعين سيبلغ التلسكوب وجهته في مدار حول الشمس على بعد مليون وخمسمئة الف كيلومتر من الارض.

وأطلق على التلسكوب اسم جيمس ويب نسبة إلى رئيس ناسا خلال معظم فترة تأسيس الوكالة في الستينات.. والتلسكوب هذا هو أكثر حساسية من سابقه تلسكوب هابل بنحو مئة مرة ومن المتوقع أن يغير فهم العلماء للكون ومكان البشرية فيه.

ومن شأن التلسكوب الذي طورته وكالة ناسا مع نظيرتيها الأوروبية والكندية، أن يتيح مراقبة أولى المجرات التي ظهرت بعد الانفجار العظيم والتعمّق في فهم كيفية تشكّل النجوم ومراقبة الكواكب خارج المنظومة الشمسية.

