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اطلاق حملة تشجير 37 ألف غرسة في ريف حماة

اطلاق حملة تشجير 37 ألف غرسة في ريف حماة
السبت ٢٥ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٦:٥٤ بتوقيت غرينتش

أطلقت مديرية زراعة حماة اليوم حملة تشجير في الحراج الجبلية في عين حلاقيم بريف حماة الغربي.

العالم - سوريا

وأوضح مدير زراعة حماة سامي أبو دان في تصريح لمراسل سانا أن الغراس التي تتم زراعتها تشمل مختلف أنواع الأشجار الحراجية الملائمة للمنطقة كالسنديان والبلوط والكينا والخرنوب والصنوبر بهدف تعويض الثروة الحراجية في عين حلاقيم التي أتت عليها النيران خلال موسم صيف العام الماضي.

وأشار مدير الزراعة إلى أن حملة التشجير تستهدف إعادة تأهيل المناطق التي تضررت بالحرائق ومساحتها نحو 84 هكتاراً بزراعتها بمختلف الغراس مع العناية بها وتربيتها وسقايتها لمدة عام لكي تتأقلم مع طبيعة المنطقة وتكون قادرة على النمو خلال السنوات المقبلة.

رشا ديب من أهالي عين حلاقيم المشاركة في الحملة لفتت إلى أهمية الحملة ومنعكساتها الإيجابية في إحياء الثروة الحراجية في المنطقة وتأهيل المساحات الخضراء واستعادة الغابات لكثافتها المعهودة تدريجياً خلال السنوات المقبلة.

شارك في الحملة محافظ حماة المهندس محمد طارق كريشاتي وأمين فرع حماة لحزب البعث المهندس أشرف باشوري وفعاليات رسمية وأهلية.

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