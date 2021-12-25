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سلسلة غارات جوية لتحالف العدوان السعودي على صنعاء

سلسلة غارات جوية لتحالف العدوان السعودي على صنعاء
السبت ٢٥ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٨:٤٩ بتوقيت غرينتش

شن طيران العدوان الأمريكي السعودي، مساء السبت، سلسلة غارات جوية على العاصمة اليمنية صنعاء.

العالم-اليمن

كما شنت غارات على منطقة البرح والضميم بمديرية مقبنة في محافظة تعز اليمنية.

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