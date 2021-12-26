سحب الثقة من رئيس لجنة الإنتخابات الفيدرالية في الصومال

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وقال نائب رئيس اللجنة موليد متان، في مؤتمر صحافي، إن قرار سحب الثقة من رئيس اللجنة "جاء بعد تأكد أعضاء اللجنة من خرقه المادة 13 بفقرتيها 3 و4 وعدم تنفيذه المادة 17 في فقراتها 1 و3 و4 و6 عن اللوائح الداخلية".

وأضاف: "هذا إلى جانب عدم مشاورته مع أعضاء اللجنة في اتخاذ القرارات المصيرية التي قد تمس عملية الانتخابات في البلاد".

وأردف موليد أنه من بين الاتهامات التي وجهت إلى رئيس اللجنة كذلك "خلق أجواء عدم الثقة بين اللجان الانتخابية، وتجاهل جميع التحذيرات الشفوية والمكتوبة الموجهة إليه بعدم المضي قدماً في اتخاذ قرارات أحادية الجانب".

وتابع: "نظراً للمسؤولية الاجتماعية لإنجاح عملية الانتخابات في البلاد وإزاحة جميع العقبات الماثلة أمامها سحب أعضاء اللجنة الثقة من عرو كونه يشكل عقبة أمام إنجاح عملية الانتخابات وفق اللوائح الداخلية للجنة".

في المقابل، اعترض عرو، في تصريح صحافي للإعلام المحلي، على قرار سحب الثقة منه، مشيراً إلى أن اللجنة "تواجه تدخلات من أطراف سياسية خارجية" لم يسمها.

وتتكون لجنة الانتخابات الفيدرالية من 25 عضواً، وتشرف على سير الانتخابات وتحديد مراكزها في الأقاليم الفيدرالية وتسليم الشهادات للأعضاء المنتخبين في الانتخابات البرلمانية بمجلسي الشعب والشيوخ.

ويأتي هذا القرار بعد إقالة رئيس الحكومة محمد حسين روبلي في منتصف ديسمبر/ كانون الأول الجاري 7 من أعضاء لجنة حل الخلافات الانتخابات بدعوى "خرق اللوائح وفقدان النزاهة".