أبرز عناوين الصحف الايرانية لصباح اليوم الأحد 26 ديسمبر 2021

اطلاعات ..

- رئيس الجمهورية .. سنرد بشكل حازم على أي تحرك عدواني قد يقوم به الأعداء

ابرار ..

- رئيس منظمة الطاقة الذرية.. إيران لا تفكر في إنتاج يورانيوم بدرجة تخصيب تزيد عن الستين بالمئة

جام جم ..

- قدرات إيران الدفاعية تخدم دبلوماسيتها النووية وتعزز موقفها التفاوضي بفيينا

جمهوري اسلامي ..

- المتحدث بإسم الخارجية .. إيران لن تطلب الإذن من أحد أبدا بشأن تعزيز قدراتها الدفاعية

حمايت ..

- المواطنون العراقيون يجددون العهد مع شهيدي المقاومة الحاج قاسم سليماني وأبومهدي المهندس

كيهان ..

- محاكاة تدمير مفاعل ديمونا بصواريخ بالستية عالية الدقة في مناورات الرسول الأعظم 17 لحرس الثورة

قدس ..

- رسالة المناورات الصاروخية تصل لمقصدها .. رعب وتراجع الصهاينة وغضب الإنجليز

جوان ..

- الكيان الصهيوني يخطط لضم الجولان السوري المحتل بتخصيص ميزانية تهويدية ضخمة

ايران ..

- ضربة صاروخية يمنية في العمق السعودي.. ثلاثة صواريخ بالستية تصيب أهدافا مهمة في جيزان

رسالت...

- لافروف يحذر من وقوع مواجهة كبرى في أوروبا في حالة إنضمام أوكرانيا لحلف الناتو

آفتاب يزد ..

- رئيس الوزراء العراقي مصطفی الكاظمي ينفي وجود أزمة سياسية خانقة في العراق بعد الإنتخابات

آرمان ملي ..

- الرئيس اللبناني ميشال عون يتحدث عن حاجة لبنان لسبع سنوات للخروج من الأزمة

أهم مقالات الصحف الايرانية اليوم الأحد

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سياست روز ..

صحيفة سياست روز كتبت في افتتاحيتها ( مناورات بالوقت المناسب ودقة في محلها )..ان قدرات ايران الصاروخية خط احمر لا تسمح بلادنا لاحد بتجاوزه عبر طرح مشاريع وافكار لفرض قيود على هذه القدرات لصالح تحقيق اهداف ونوايا سلطوية ما .

( إن قوة إيران الصاروخية العامل الرئيسي الذي يجعل أية قوى معادية تفكر ألف مرة قبل التحرك ضد بلادنا ) هذه القدرات افرغت عبارة التهديد الامريكية المعهودة مقابل ايران والقائلة بان "كل الاوراق مطروحة على الطاولة" من محتواها , وقدرة ايران على الردع الاسترتيجي جعل امريكا تتفادى الدخول في اية مواجهة مباشرة مع بلادنا تحسبا لرد ايراني من الصعب توقع حجمه ودائرته , وحال الكيان الصهيوني ليس بافضل من امريكا في هذا الشأن . ان مناورات الرسول الاعظم لحرس الثورة كشفت عن جانب محدود فحسب من قدرات ايران على الردع خاصة في اليوم الاخير بعملية محاكاة لهجوم مفترض لتدمير مفاعل ديمونا النووي بفلسطين المحتلة بالكامل في ضربة بستة عشر صاروخ بالستي بالغ الدقة وعالي القدرة التدميرية , والرسالة واضحة بالطبع .

جام جم ..

في الشأن المني كتبت صحيفة جام جم في افتتاحيتها ( الإنتصار المصيري بمأرب ).. يقترب الجيش اليمني واللجان الشعبية من تحقيق نصر حاسم بكل معنى الكلمة في محافظة مأرب الاستراتيجية . ( إن حسم معركة مأرب الكبرى بتحرير مدينة مأرب سيكون بمثابة وضع النقاط فوق الحروف لهزيمة التحالف السعودي باليمن ) وهذا ما تدركه الرياض جيدا لذلك تزج بكل قدراتها وقدرات حلفاءها ومرتزقتها في المعارك المحتدمة في مأرب لعرقلة سقوط مدينة مأرب نفسها بيد القوات اليمنية المشتركة , ولهذا السبب ايضا تشن السعودية غارات مجنونة على الشجر والبشر والحجر في صنعاء . ولكن كل المؤشرات باتت تدل على قرب حسم معركة محافظة مـأرب بتحرير مركزها اي مدينة مارب من قبضة التحالف ومرتزقته , وعندها ستدخل حرب اليمن لمراحلها الاخيرة بالتأكيد .

كيهان ..

صحيفة كيهان كتبت في تقريرها ( مخطط صهيوني لتهويد الجولان السوري وضمه ) .. ازاحت صحف في تل ابيب الستار عن مشروع صهيوني تهويدي واسع النطاق يستهدف هضبة الجولان السورية المحتلة , وفي هذا السياق .. ( تحدثت صحيفة "يسرائيل هيوم " عن تخصيص ميزانية هائلة بمليارات الدولارات لتهويد الجولان عبر بناء المزيد من المستوطنات ) والمشروع المطروح للمصادقة عليه بمجلس الوزراء الصهيوني يتضمن بناء مستوطنتين كبيرتين في المرحلة الاولى يتبعها مستوطنات اخرى في مراحل لاحقة, ويتضمن ايضا تقديم تسهيلات واسعة للاستيطان واقامة مشاريع للطاقة والمياه لربط الجولان بالاقتصاد الصهيوني بالكامل. من جانبها كتبت صحيفة "ها آريتس" ان رئيس الوزراء نفتالي بينيت يتابع بنفسه تمرير هذا المشروع وتنفيذه.

خراسان ..

صحيفة خراسان كتبت في تعليقها الذي يحمل عنوان ( لقاء وبعض الملاحظات ) .. لقاء رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بمستشار الامن القومي الامريكي جيك سوليفان برام الله تم في ظل اجوء متغيرات عديدة يرتبط بعضها بتغير الادارة الامريكية والاخر بالاوضاع في الضفة الغربية نفسها هذا الى جانب متغيرات موازين القوى بين المقاومة الفلسطينية والكيان الصهيوني .. ( إن سوليفان إلتقى بعباس بعد مباحثاته مع المسؤولين الصهاينة بتل أبيب وربما حمل رسالة ما من قبلهم لرئيس السلطة الفلسطينية ) وفي كل الاحوال هذا اللقاء جاء في الوقت الذي تعصف فيه ازمة مالية شديدة بالسلطة الفلسطينية الامر الذي دفع بعباس لطرح موضوع ضرورة استئناف امريكا لدعمها المالي والاقتصادي للسلطة في لقاءه مع سوليفان , وبالطبع طرح عباس قضايا املا في دعم امريكي يساهم في اقناع تل ابيب بتعديل بعض مواقفها على صعيد الاوضاع بالضفة الغربية لتفادي اضعاف السلطة الفلسطينية , الا ان المشكلة هنا بالنسبة لعباس هي ان اجواء الفتور في العلاقات بين حكومة نفتالي بينيت وادارة بايدن تضعف من الحضوة الامريكية في تل ابيب في كل الاتحوال .

عصر ايرانيان ..

كتبت صحيفة عصر ايرانيان في افتتاحيتها ( الكيان الصهيوني يحاول إفشال مفاوضات فيينا ).. يتحرك الكيان الصهيوني في مسار يستهدف ايجاد اجماع دولي ضد ايران والبرنامج النووي الايراني , وزيارات المسؤولين الصهاينة المكوكية لواشنطن ولندن وعواصم غربية اخرى تصب كلها في هذا السياق الى جانب اثارة الكيان لضجة دعائية مكثفة تمهيدا لذلك، ( إن هذه التحركات والحملات الدعائية الصهيونية تدور حول محور أكذوبة صارخة تقول إن إيران بصدد إمتلاك قدرات نووية ) ولكن بغض النظر عن حقيقة ان من يروج لهذه الاكذوبة هو كيان لديه ترسانة نووية تشكل تهديدا للامن والاستقرار بالمنطقة والعالم , فأن ايران اكدت مرارا بانها ليست بصدد الحصول على قدرات نووية كما فتحت بلادنا ابواب منشآتها النووية امام المفتشين الدوليين لازالة اية شكوك بالطبيعة السلمية لبرنامجها النووي ولكن المشكلة مقابل الغرب ترتبط بمحاولات امريكا وحليفاتها وبتحريض صهيوني استخدام تكتيك التشكيك بسلمية البرنامج النووي الايراني لاضعاف قدرات ايران الاستراتيجية.