الكويت تحظر استيراد الأبقار والطيور الحية من هذه الدول

العالم - الكويت

وجاء قرار الإدارة بسبب ظهور مرض جنون البقر في بريطانيا، وبناء على طلب الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، وفقا لما أوردته صحيفة "القبس" الكويتية.

كما تضمنت تعليمات الجمارك فرض الحظر على استيراد جميع أنواع الطيور الحية وبيض التفريخ الواردة من كازاخستان وبولندا والمجر، وذلك بسبب ظهور مرض إنفلونزا الطيور شديد العدوى.

ونوهت الصحيفة إلى أن نسبة استهلاك اللحوم بالكويت ارتفعت إلى أكثر من 25 كيلوجرام شهرياً من اللحوم الحمراء، وفقاً للصحيفة الكويتية.

وأشارت إلى أن العديد من الدول العربية، التي تستورد لحوماً متوافقة مع الشريعة الإسلامية، ومنها الكويت، تسعى لخفض وارداتها؛ لتدعيم سوق اللحوم المحلية.